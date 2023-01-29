Чего ожидать от ближайшей презентации Samsung

Серия смартфонов Galaxy S23.

Мы увидим Samsung Galaxy S23 Ultra, а также S23 и S23+. Старшая модель получит такой же дизайн, как у своего предшественника. Будут однако новые цвета корпуса — светло-жёлтый и новый оттенок зелёного. Ultra также будет иметь встроенный стилус S Pen, 6,8-дюймовый дисплей, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с зарядкой 45 Вт и систему с четырьмя камерами на задней панели.

В целом, от новинок не ожидается много изменений. В некоторых странах смартфоны будут дороже, чем их предшественники.

Серия Galaxy Book3.

Линейка будет состоять из Galaxy Book3 360, Galaxy Book3 Pro, Galaxy Book3 Pro 360 и первоклассного Book3 Ultra. Последний получит процессор Core i9-13900H, графический процессор NVIDIA RTX 4070, до 32 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ твердотельного накопителя PCIe 4.0.