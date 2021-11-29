Чего ожидать от камер следующих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22

Характеристики камер стали известны для моделей Galaxy S22 и Galaxy S22+. Информацией поделился известный инсайдер Ice Universe. Он рассказал, что Galaxy S22 и Galaxy S22+ будут оснащаться тройной основной камерой. Оба смартфона получат главный датчик на 50 Мп (1/1,57-дюймовый сенсор, размер пикселя — 1 микрометр, апертура — F1.8). Помимо этого у них будет ультраширокоуголка на 12 Мп (1/2,55-дюймовый сенсор, размер пикселя 1,4 микрометра, апертура F2.2), и телефото камера на 10 Мп с трёхкратным оптическим зумом (1/3,24-дюймовый сенсор, размер пикселя 1,22 микрометра, апертура F2.4).

Что касается фронталки, то у обоих смартфонов будет 10-Мп камера с сенсором формата 1/3,24 дюйма, размером пикселя 1,22 микрометра и апертурой F2.2.

Основной датчик у обеих моделей больше, чем тот, что использовался в Galaxy S21 и Galaxy S21+. Лучше их делает и наличие телефото. Смартфоны также смогут поддерживать запись 8K-видео.