«Чего я хочу для будущего Apple Vision Pro»: СМИ оценили AR-очки Meta*

Дизайн разделяет Orion на три компонента: очки, смарт-браслет, распознающий жесты, и модуль обработки данных. Первые отзывы отмечают быстрое время отклика благодаря технологии отслеживания движения глаз и тактильной обратной связи через браслет. Хотя время автономной работы ограничено двумя часами, разрешение и угол обзора являются лучшими среди AR-очков на сегодняшний день.

Прототип Meta, хотя и не готов к выходу на рынок, представляет собой захватывающее превью того, во что могут превратиться AR-очки. «Тем не менее, сегодня Meta показала миру что-то крутое. И хотя еще есть место для иммерсивных гарнитур, меня больше волнует будущее очков дополненной реальности — и я очень надеюсь увидеть что-то подобное от Apple», — пишет редактор 9to5Mac

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена