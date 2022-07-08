Чехлы раскрыли дизайн грядущих iPhone 14

Изображения, опубликованные на Weibo и Twitter, показывают чехлы для 6,1-дюймовых iPhone 14‌ и iPhone 14 Pro, а также 6,7-дюймовых iPhone 14‌ Max и ‌iPhone 14 Pro‌ Max. Наиболее хорошее представление эти аксессуары дают о дизайне блока камер будущих смартфонов.