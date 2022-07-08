Чехлы раскрыли дизайн грядущих iPhone 14

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Чехлы раскрыли дизайн грядущих iPhone 14Радикально нового ждать не надо
В интернете опубликовали изображения чехлов для всей линейки iPhone 14. Благодаря этому мы можем оценить дизайн грядущих смартфонов Apple.
Изображения, опубликованные на Weibo и Twitter, показывают чехлы для 6,1-дюймовых iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также 6,7-дюймовых iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Наиболее хорошее представление эти аксессуары дают о дизайне блока камер будущих смартфонов.
Есть также изображение, сравнивающее вырезы в чехлах для камер чуть подробнее. Представлены на нём аксессуары от iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro:
Ожидается, что в новых айфонах будет установлена 48-мегапиксельная камера с увеличенным на 57 процентов датчиком и возможностью записи видео 8K.