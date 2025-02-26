Чехол-клавиатуру Clicks в стиле BlackBerry выпустили для смартфонов Samsung

Опубликовано 26 февраля 2025, 17:151 мин.
Чехол-клавиатуру Clicks в стиле BlackBerry выпустили для смартфонов SamsungИ других Android-устройств
Clicks выпустила чехол с физической клавиатурой для некоторых смартфонов Google, Samsung и Motorola. Да, концепт BlackBerry ожил в другом формате. Ранее доступный только для iPhone, чехол подключается через USB-C, заменяя экранную клавиатуру и освобождая больше места на экране.
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Clicks Keyboard для Android поддерживает даже горячие клавиши. Приложение-компаньон позволяет настраивать их и регулировать подсветку клавиатуры для использования в ночное время.
Clicks работает с телефонами Motorola Razr+ 2024 и Razr 2024, поддерживая как основной экран, так и внешний, пользователи могут набирать текст, не разворачивая телефон. Она также доступна для Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro (но не для Pixel 9 Pro XL) и Samsung Galaxy S25 (но не для S25 Plus или S25 Ultra).
Clicks Keyboard стоит 139 долларов, но при раннем предзаказе до 21 марта ее можно получить за 99 долларов при предоплате в 49 долларов. Доставка начнется в апреле для Pixel 9, в мае для Motorola Razr и в июне для Galaxy S25.