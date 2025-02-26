Чехол-клавиатуру Clicks в стиле BlackBerry выпустили для смартфонов Samsung

Clicks Keyboard для Android поддерживает даже горячие клавиши. Приложение-компаньон позволяет настраивать их и регулировать подсветку клавиатуры для использования в ночное время.

Clicks работает с телефонами Motorola Razr+ 2024 и Razr 2024, поддерживая как основной экран, так и внешний, пользователи могут набирать текст, не разворачивая телефон. Она также доступна для Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro (но не для Pixel 9 Pro XL) и Samsung Galaxy S25 (но не для S25 Plus или S25 Ultra).