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Опубликовано 26 февраля 2025, 17:15
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Чехол-клавиатуру Clicks в стиле BlackBerry выпустили для смартфонов Samsung

И других Android-устройств
Clicks выпустила чехол с физической клавиатурой для некоторых смартфонов Google, Samsung и Motorola. Да, концепт BlackBerry ожил в другом формате. Ранее доступный только для iPhone, чехол подключается через USB-C, заменяя экранную клавиатуру и освобождая больше места на экране.
Чехол-клавиатуру Clicks в стиле BlackBerry выпустили для смартфонов Samsung

© Clicks

Clicks Keyboard для Android поддерживает даже горячие клавиши. Приложение-компаньон позволяет настраивать их и регулировать подсветку клавиатуры для использования в ночное время.

Clicks работает с телефонами Motorola Razr+ 2024 и Razr 2024, поддерживая как основной экран, так и внешний, пользователи могут набирать текст, не разворачивая телефон. Она также доступна для Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro (но не для Pixel 9 Pro XL) и Samsung Galaxy S25 (но не для S25 Plus или S25 Ultra).

Чехол-клавиатуру Clicks в стиле BlackBerry выпустили для смартфонов Samsung

© Clicks

Clicks Keyboard стоит 139 долларов, но при раннем предзаказе до 21 марта ее можно получить за 99 долларов при предоплате в 49 долларов. Доставка начнется в апреле для Pixel 9, в мае для Motorola Razr и в июне для Galaxy S25.

Источник:Сlicks
Автор:Максим Многословный
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