Чем Android-смартфоны лучше в сравнении с iPhone

Самым очевидным недостатком iPhone по сравнению со смартфоном на Android является его цена. И какая-то часть этих денег платится за бренд, причём в случае с Apple - довольно значительная часть.

Что касается дизайна, то сейчас все смартфоны выглядят примерно одинаково. Но самому автору материала, например, больше нравится расположение камер как у Meizu 20, а не как на iPhone.

Если говорить об иконках, то их на Android легко изменить. И они станут похожими на айфоновские.

Далее - о комплектации смартфонов. С недавнего времени Apple больше не кладёт зарядку к своим смартфонам. А в коробке с Android-смартфонами она всё ещё обычно есть.

Важную роль играют в смартфоне приложения. И если у пользователей iPhone сейчас с этим проблемы из-за их удаления из официального магазина, то у людей с Android ничего такого нет. А ещё скачать со сторонних источников на iPhone приложения нельзя.