Чем Android-смартфоны лучше в сравнении с iPhone

Чем Android-смартфоны лучше в сравнении с iPhoneОбъяснил эксперт
У операционной системы iOS, как и у Android, есть достоинства и недостатки. Но в чём всё-таки Android-смартфоны превосходят iPhone?
Фото: Vox
Самым очевидным недостатком iPhone по сравнению со смартфоном на Android является его цена. И какая-то часть этих денег платится за бренд, причём в случае с Apple - довольно значительная часть.
Что касается дизайна, то сейчас все смартфоны выглядят примерно одинаково. Но самому автору материала, например, больше нравится расположение камер как у Meizu 20, а не как на iPhone.
Если говорить об иконках, то их на Android легко изменить. И они станут похожими на айфоновские.
Далее - о комплектации смартфонов. С недавнего времени Apple больше не кладёт зарядку к своим смартфонам. А в коробке с Android-смартфонами она всё ещё обычно есть.
Важную роль играют в смартфоне приложения. И если у пользователей iPhone сейчас с этим проблемы из-за их удаления из официального магазина, то у людей с Android ничего такого нет. А ещё скачать со сторонних источников на iPhone приложения нельзя.
Известно, что ранее Apple специально замедляла работу старых iPhone. Делалось это якобы для того, чтобы аккумуляторы дольше могли держать заряд. У владельцев Android-смартфонов подобной проблемы никогда не было. Кроме того, на Android вы можете установить любую прошивку и даже поставить полноценную Windows 10 или 11.
Ещё ремонт устройства на Android вам обойдётся, скорее всего, гораздо дешевле, чем iPhone.