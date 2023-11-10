Чем Apple попыталась удивить в iOS 17.2 Beta 2

Но это еще не все - iOS 17.2 также распространяет функцию «Предупреждение о чувствительном содержимом» на стикеры в приложении «Сообщения» и аватарки в приложении «Контакты».

В отделе Siri тоже есть интересные дополнения. Теперь она может сообщить примерное время прибытия на место при использовании Apple Maps и даже текущую высоту над уровнем моря.

Нововведения также коснулись настроек устройства, но там все ограничилось косметическими изменениями.

По мере того как Apple будет продолжать выпускать бета-версии, пользователи могут ожидать новых изменений, которые изменят возможности iPhone.