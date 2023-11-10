Чем Apple попыталась удивить в iOS 17.2 Beta 2

Чем Apple попыталась удивить в iOS 17.2 Beta 2И это даже не полноценная версия
Apple выпустила iOS 17.2 beta 2, в которой реализованы новые функции, призванные, как обычно, повысить удобство использования iPhone. Эта бета-версия, например, представляет возможности пространственного видео для пользователей iPhone 15 Pro, что является заманчивой перспективой для гарнитуры Vision Pro.
Но это еще не все - iOS 17.2 также распространяет функцию «Предупреждение о чувствительном содержимом» на стикеры в приложении «Сообщения» и аватарки в приложении «Контакты».
В отделе Siri тоже есть интересные дополнения. Теперь она может сообщить примерное время прибытия на место при использовании Apple Maps и даже текущую высоту над уровнем моря.
Нововведения также коснулись настроек устройства, но там все ограничилось косметическими изменениями.
По мере того как Apple будет продолжать выпускать бета-версии, пользователи могут ожидать новых изменений, которые изменят возможности iPhone.