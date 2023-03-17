Чем будет хорош новый флагманский смартфон Google и сколько будет стоить

Согласно слухам, устройство будет стоить 1700 евро, что делает его едва ли не самым дорогим смартфоном в портфолио Google. Скорее всего, Pixel Fold получит 5,79-дюймовый внешний экран и 7,69-дюймовый складной. В основе же аппарата будет процессор Google Tensor.

Как говорит главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, Google Pixel — интересная линейка смартфонов со своей философией, в которой главное — не технические характеристики, а результат. Например, во флагманских смартфонах Xiaomi, Samsung или Sony камеры «на бумаге» превосходят камеры Pixel по всем параметрам, но качество снимков в Pixel 7 Pro получается не хуже, и даже лучшее.