Чем будет хорош новый флагманский смартфон Google и сколько будет стоить

Чем будет хорош новый флагманский смартфон Google и сколько будет стоитьЕсли вы любите устройства Google, вам будет интересно
По информации инсайдеров, в 2022 году выйдет смартфон с гибким экраном Google Pixel Fold. Чего от него ждать?
Фото: OnLeaks&Howtoisolve
Согласно слухам, устройство будет стоить 1700 евро, что делает его едва ли не самым дорогим смартфоном в портфолио Google. Скорее всего, Pixel Fold получит 5,79-дюймовый внешний экран и 7,69-дюймовый складной. В основе же аппарата будет процессор Google Tensor.
Как говорит главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, Google Pixel — интересная линейка смартфонов со своей философией, в которой главное — не технические характеристики, а результат. Например, во флагманских смартфонах Xiaomi, Samsung или Sony камеры «на бумаге» превосходят камеры Pixel по всем параметрам, но качество снимков в Pixel 7 Pro получается не хуже, и даже лучшее.
Google Pixel изначально должен был стать «айфоном» на Android, но на деле получились смартфоны для гиков и Android-разработчиков. В том числе и потому, что Pixel первым или в числе первых получает новые версии ОС Android и имеет самый интеллектуальный режим фотосъёмки. Pixel Fold станет эталонным устройством для проверки работоспособности приложений на гибком складном экране и лучшим по качеству съемки фото и видео среди сгибаемых мобильников. Но он точно не станет массовым.
Также Харитонов предполагает, что в ближайшем будущем популярными могут стать гибкие смартфоны-раскладушки по разумной цене. «Их будут покупать из любопытства и ностальгии по кнопочным "раскладушкам" из прошлого. Это доказывает: нынешний бестселлер среди гибких смартфонов — относительно дешёвый (на фоне конкурентов) Samsung Galaxy Z Flip 3 с небольшой автономностью, с камерами от старых флагманов Samsung 2019 года, но при этом с выдающейся компактностью и ценой порядка 60 тысяч рублей против 100+ тысяч рублей за большинство гибких смартфонов других моделей».