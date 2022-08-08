Чем будет уникален новый смартфон-раскладушка Motorola

Некоторые уже сочли, что Motorola Razr 2022 может стать настоящим «убийцей» Samsung Galaxy Flip. Раскладушка получил основной 6,7-дюймовый OLED-экран, который по характеристикам соответствует Edge 30 Pro. А самое интересное, что дисплей будет поддерживать частоту обновления 144 Гц — впервые для смартфона подобного форм-фактора.