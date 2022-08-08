Чем будет уникален новый смартфон-раскладушка Motorola

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Чем будет уникален новый смартфон-раскладушка MotorolaОтличится экраном
Сегодня Motorola подтвердил новую дату презентации смартфона Razr 2022 — 11 августа. В преддверии этого события бренд опубликовал рекламу грядущего складного устройства и пояснил, чем оно будет уникально.
Некоторые уже сочли, что Motorola Razr 2022 может стать настоящим «убийцей» Samsung Galaxy Flip. Раскладушка получил основной 6,7-дюймовый OLED-экран, который по характеристикам соответствует Edge 30 Pro. А самое интересное, что дисплей будет поддерживать частоту обновления 144 Гц — впервые для смартфона подобного форм-фактора.
Помимо этого, у Motorola Razr 2022 будет 10-битная панель OLED с поддержкой HDR10+. В качестве аппаратной основы выступит процессор Snapdragon 8+ Gen 1.