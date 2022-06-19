Чем чистить камеру смартфона, чтобы не повредить стекло

Чем чистить камеру смартфона, чтобы не повредить стеклоНужно соблюдать простые правила
- Использовать мягкую щёточку для удаления пыли.
Если не хочется покупать специализированную, можно взять чистую мягкую кисточку для макияжа.
- Взять салфетку из микрофибры, чтобы удалить пятна.
Такая не оставит ворсинок на стекле. Если у вас нет салфетки из микрофибры, то подойдёт любая мягкая ткань, но её не стоит стирать с кондиционером для белья.
- Использовать салфетку для стекол, чтобы удалить более стойкую грязь.
Если вы трогали объектив камеры после того, как съели куриные крылышки, то можно взять салфетки для стекол/линз, смоченные очистителем для линз.
- Применять очиститель для линз или самодельный вариант.
Очистители линз, как правило, представляют собой разбавленные спиртовые растворы. Если вы не хотите покупать специализированное средство, можно сделать его самостоятельно, смешав в пропорции 50:50 70-% изопропиловый спирт и дистиллированную воду.
Кроме того, бывают ситуации, когда влага проникла внутрь корпуса камеры. Чтобы избавиться от этого, нужно высушить телефон. Самый простой способ — поместить его в герметичный контейнер с пакетами силикагеля или сырым рисом. Эти продукты вытянут влагу примерно через 24 часа.