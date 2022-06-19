Чем чистить камеру смартфона, чтобы не повредить стекло

Использовать мягкую щёточку для удаления пыли.

Если не хочется покупать специализированную, можно взять чистую мягкую кисточку для макияжа.

Взять салфетку из микрофибры, чтобы удалить пятна.

Такая не оставит ворсинок на стекле. Если у вас нет салфетки из микрофибры, то подойдёт любая мягкая ткань, но её не стоит стирать с кондиционером для белья.

Использовать салфетку для стекол, чтобы удалить более стойкую грязь.

Если вы трогали объектив камеры после того, как съели куриные крылышки, то можно взять салфетки для стекол/линз, смоченные очистителем для линз.

Применять очиститель для линз или самодельный вариант.

Очистители линз, как правило, представляют собой разбавленные спиртовые растворы. Если вы не хотите покупать специализированное средство, можно сделать его самостоятельно, смешав в пропорции 50:50 70-% изопропиловый спирт и дистиллированную воду.

Кроме того, бывают ситуации, когда влага проникла внутрь корпуса камеры. Чтобы избавиться от этого, нужно высушить телефон. Самый простой способ — поместить его в герметичный контейнер с пакетами силикагеля или сырым рисом. Эти продукты вытянут влагу примерно через 24 часа.