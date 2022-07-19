Чем гонконгские смартфоны Infinix отличаются от китайских Xiaomi и Realme

Чем гонконгские смартфоны Infinix отличаются от китайских Xiaomi и RealmeИ почему не надо бояться их покупать
Харитонов пояснил, что Note 12 Pro 4G соединяет в себе черты моделей среднего класса с наиболее укомплектованными бюджетными смартфонами. Так, основная тыльная камера в новом смартфоне Infinix использует сенсор Samsung HM6. Такой же установлен, например, в Realme 9 среднеценовой категории.
При этом стоит отдать должное, Infinix не стал урезать быстродействие модификации с 4G. Как правило, китайские производители ставят мощные процессоры в 5G-версии (мобильные сети пятого поколения активно развиваются в КНР), а 4G выпускают в качестве начального решения. В этом случае смартфон получил чип Helio G99, который не только почти равен старшему 5G-чипу Dimensity 810 по производительности, но и при этом не склонен к перегреву, а также очень экономичный за счёт современного техпроцесса 6 нм. Близкий по уровню Xiaomi Redmi Note 11S, например, этим похвастать не может и получил гораздо менее технологичный Helio G96 на технормах 12 нм.
Из недостатков Харитонов выделил плохую ночную съёмку, некорректность цветопередачи (принесена в жертву насыщенности цветов и эффектности). При этом Realme и Xiaomi уже отказались от такого в бюджетных моделях. А ещё заявленная быстрая зарядка 33 Вт в смартфонах Infinix на практике редко используется в полную силу.
Зато по скорости работы, автономности и надёжности проблем у бренда уже нет. «Если Infinix предложит покупателям Note 12 Pro по более доступной цене, чем у конкурентов, спрос этой модели будет обеспечен», — подытожил Харитонов.