Чем гонконгские смартфоны Infinix отличаются от китайских Xiaomi и Realme

Из недостатков Харитонов выделил плохую ночную съёмку, некорректность цветопередачи (принесена в жертву насыщенности цветов и эффектности). При этом Realme и Xiaomi уже отказались от такого в бюджетных моделях. А ещё заявленная быстрая зарядка 33 Вт в смартфонах Infinix на практике редко используется в полную силу.

Зато по скорости работы, автономности и надёжности проблем у бренда уже нет. «Если Infinix предложит покупателям Note 12 Pro по более доступной цене, чем у конкурентов, спрос этой модели будет обеспечен», — подытожил Харитонов.