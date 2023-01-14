Чем именно будет отличаться внешне Samsung Galaxy S23 Ultra от старого флагмана

18:29, 14 января 2023
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Чем именно будет отличаться внешне Samsung Galaxy S23 Ultra от старого флагманаСравнение на изображениях
Инсайдер Ice Universe наглядно показал, как различается дизайн Samsung Galaxy S23 Ultra и S22 Ultra.
Фото: OneLeaks&Smartprix
Как отметил инсайдер, видно, что средняя рамка расширена, а боковая кнопка сдвинута вниз и расширена. Также у Galaxy S23 Ultra будут более массивные модули камер. В остальном особых различий нет.
Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S23 должна состояться 1 февраля.