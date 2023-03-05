Чем конкретно отличаются лучшие смартфоны iPhone и Samsung в 2023 г.

Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Филипп Беликов сравнил самые крутые смартфоны от Samsung и Apple на 2023 год: Samsung Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max. Какой всё-таки из них лучше?

Пользоваться удобнее из двух смартфонов именно Galaxy S23 Ultra. В руке он лежит лучше, чем iPhone, за счёт скругленных граней. Кроме того, если у вас небольшие ладони, то вам неудобными покажутся оба устройства.

Что касается дисплеев, то оба они - очень качественные. В обоих случаях это крутые AMOLED-экраны, но в iPhone частота обновления может снижаться до 1 Гц, а в Samsung - до 24 Гц. Также на S23 Ultra больше мерцает экран, чем на iPhone.

В плане скорости разблокировки быстрее реагирует iPhone 14 Pro Max.

При работе с Samsung S23 Ultra сразу обращаешь внимание на то, как он быстро работает. iPhone тоже работает быстро, но анимация у него сама по себе довольно медленная.

По тестам с точки зрения производительности при этом iPhone опережает Samsung (см. ниже). Разница составляет примерно 10-15%. Однако при пользовании смартфонами вы между ними разницы не заметите.