Чем конкретно отличаются лучшие смартфоны iPhone и Samsung в 2023 г.Сравнивались iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra
В выпуске на YouTube-канале «Честный блог» рассказали, в чём между Samsung Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max заключается разница и какой из них стоит брать.
Фото: ЧЕСТНЫЙ БЛОГ
Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Филипп Беликов сравнил самые крутые смартфоны от Samsung и Apple на 2023 год: Samsung Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max. Какой всё-таки из них лучше?
Пользоваться удобнее из двух смартфонов именно Galaxy S23 Ultra. В руке он лежит лучше, чем iPhone, за счёт скругленных граней. Кроме того, если у вас небольшие ладони, то вам неудобными покажутся оба устройства.
Что касается дисплеев, то оба они - очень качественные. В обоих случаях это крутые AMOLED-экраны, но в iPhone частота обновления может снижаться до 1 Гц, а в Samsung - до 24 Гц. Также на S23 Ultra больше мерцает экран, чем на iPhone.
В плане скорости разблокировки быстрее реагирует iPhone 14 Pro Max.
При работе с Samsung S23 Ultra сразу обращаешь внимание на то, как он быстро работает. iPhone тоже работает быстро, но анимация у него сама по себе довольно медленная.
По тестам с точки зрения производительности при этом iPhone опережает Samsung (см. ниже). Разница составляет примерно 10-15%. Однако при пользовании смартфонами вы между ними разницы не заметите.
Во время игры в Genshin Impact при этом Samsung будет нагреваться слабее, чем iPhone, но потеряет больше заряда аккумулятора.
В плане звучания у Samsung почему-то нижний динамик звучит немного громче и массивнее, чем верхний. У iPhone 14 Pro Max всё более сбалансированно.
Также в целом у Samsung больше различных функций и возможностей по сравнению с iPhone. Например, у S23 Ultra есть стилус, а ещё вы его можете подключить к телевизору или одновременно пользоваться несколькими приложениями сразу (функция разделения экрана).
В то же время по влагозащите гораздо круче будет iPhone 14 Pro Max.
Камеры у смартфонов очень достойные в обоих случаях. При этом фото с увеличением лучше получаются, конечно, на Samsung. По фото- и видеовозможностям устройства показывают себя примерно одинаково. Однако iPhone слишком приукрашивает портретные снимки. Примеры фотографий вы можете увидеть выше.
Вывод
В целом оба смартфона - iPhone 14 Pro Max и Samsung S23 Ultra - действительно классные. И рекомендовать из них только какой-то один - очень сложно.