Чем новая прошивка смартфонов Xiaomi MIUI 13 будет лучше предыдущей

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Чем новая прошивка смартфонов Xiaomi MIUI 13 будет лучше предыдущейРассказала сама компания
Уже скоро, 28 декабря, Xiaomi проведёт большую презентацию. На ней покажут смартфоны серии Xiaomi 12 и новую прошивку MIUI 13. Сегодня компания выпустила очередной тизер, раскрывающий подробности о программном обеспечении.
Новую MIUI 13 компания сравнивала с MIUI 12.5. Xiaomi утверждает, что грядущая версия оболочки будет сфокусирована на скорости и плавности работы. MIUI 13 будет на 15-52% плавнее, чем предыдущая версия системы. Приложения будут открываться быстрее, а падения частоты кадров снизятся почти на 90%. Кроме того, MIUI 13 будет поддерживать Focus Computing 2.0 и другие технологии для улучшения скорости чтения и записи.
Глава Xiaomi также спросил пользователей в Weibo, чего они ожидают от новой MIUI 13. Большинство ответило, что хотело бы видеть меньше ошибок в программном обеспечении.
Источник: Gizmochina