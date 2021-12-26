Чем новая прошивка смартфонов Xiaomi MIUI 13 будет лучше предыдущей

Новую MIUI 13 компания сравнивала с MIUI 12.5. Xiaomi утверждает, что грядущая версия оболочки будет сфокусирована на скорости и плавности работы. MIUI 13 будет на 15-52% плавнее, чем предыдущая версия системы. Приложения будут открываться быстрее, а падения частоты кадров снизятся почти на 90%. Кроме того, MIUI 13 будет поддерживать Focus Computing 2.0 и другие технологии для улучшения скорости чтения и записи.