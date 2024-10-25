Чем новенький Asus ROG Phone 9 будет отличаться от предшественника

Остальные характеристики остались почти без изменений. Дисплей такой же: 6.78-дюймовый AMOLED с частотой обновления до 165 Гц и яркостью 2500 нит.

Камеры также почти не изменились: основная на 50 Мп и ультраширокая на 13 Мп остались, а телефото на 32 Мп заменена на менее полезную макро на 5 Мп.

Батарея увеличена до 5800 мАч и поддерживает быструю зарядку до 65 Вт через USB-C. Поддержка беспроводной зарядки пока не подтверждена.

Смартфон также имеет 3.5-мм разъём для наушников с Hi-Fi ЦАПом для высококачественного воспроизведения музыки.

Новые ИИ-функции включают перевод звонков, создание транскриптов, генерацию фоновых изображений и улучшение графики в играх, что делает устройство ещё более удобным для пользователя.