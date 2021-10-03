Чем опасна функция поиска выключенного iPhone в iOS 15

Чем опасна функция поиска выключенного iPhone в iOS 15И какие данные могут получить злоумышленники
Функцию эту владельцы iPhone в iOS 15 заметили не сразу. К тому же для её активации нужно обновиться до 15-й версии, включить службы геолокации, войти в аккаунт, участвовать в сети Find My, а в конце - выключить устройство. И после этого можно будет находить телефон даже тогда, когда он выключен.
Дело в том, что Find My связана с AOP ("Постоянно включенный процессор"). Эта особенность работы процессора даёт возможность экономить энергию. Операционная система может перейти в спящий режим, а AOP будет ждать аппаратных событий. Пример такого события - данные, посылаемые с датчика движения, благодаря чему включается дисплей. Кроме того, AOP способен соединять чипы беспроводной связи (в том числе Bluetooth) с их интерфейсами управления питанием. Благодаря этому и возможно искать смартфон в отключенном режиме.
Пользователь предупреждает: никогда нельзя считать устройство отключенным, если у него не извлечён аккумулятор или если оно не разбито полностью. Был случай взлома телевизора Samsung, когда злоумышленники настроили фейковый режим отключения для наблюдения за людьми. То же самое может случиться при взломе iPhone.
У Find My есть несколько инструментов для защиты конфиденциальной информации. Но если вы боитесь утечки данных о местоположении, то можно просто отключить функцию. ПРи этом нужно понимать, что есть множество других способов слежки за вами: через Wi-Fi, сотовую связь и пр. Но страшнее всего то, что AOP и Bluetooth LPM дают возможность создать новое опасное ПО, находящееся на смартфоне постоянно.