Чем опасна функция поиска выключенного iPhone в iOS 15

Функцию эту владельцы iPhone в iOS 15 заметили не сразу. К тому же для её активации нужно обновиться до 15-й версии, включить службы геолокации, войти в аккаунт, участвовать в сети Find My, а в конце - выключить устройство. И после этого можно будет находить телефон даже тогда, когда он выключен.

Дело в том, что Find My связана с AOP ("Постоянно включенный процессор"). Эта особенность работы процессора даёт возможность экономить энергию. Операционная система может перейти в спящий режим, а AOP будет ждать аппаратных событий. Пример такого события - данные, посылаемые с датчика движения, благодаря чему включается дисплей. Кроме того, AOP способен соединять чипы беспроводной связи (в том числе Bluetooth) с их интерфейсами управления питанием. Благодаря этому и возможно искать смартфон в отключенном режиме.