Чем опасна зарядка смартфонов в аэропортах и отелях

По словам ФБР, злоумышленники могут использовать общедоступные USB-порты в аэропортах, отелях или торговых центрах для внедрения на устройства программ, которые могут красть вашу личную информацию или следить за вашими действиями.

ФБР советует избегать использования бесплатных зарядных станций и носить с собой собственные внешние аккумуляторы или зарядные устройства. Лучше использовать традиционные розетки для подзарядки гаджетов в незнакомых местах.