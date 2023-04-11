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12:55, 11 апреля 2023
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Чем опасна зарядка смартфонов в аэропортах и отелях

Через общие USB-порты

Если вы часто пользуетесь общественными USB-зарядками для своих гаджетов, то будьте осторожны. Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило, что такие зарядки могут быть инструментом хакеров для установки вредоносного ПО на ваши устройства.

Чем опасна зарядка смартфонов в аэропортах и отелях

Фото: Unsplash

По словам ФБР, злоумышленники могут использовать общедоступные USB-порты в аэропортах, отелях или торговых центрах для внедрения на устройства программ, которые могут красть вашу личную информацию или следить за вашими действиями.

ФБР советует избегать использования бесплатных зарядных станций и носить с собой собственные внешние аккумуляторы или зарядные устройства. Лучше использовать традиционные розетки для подзарядки гаджетов в незнакомых местах.

Источник:Twitter
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#ФБР
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