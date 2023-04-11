Чем опасна зарядка смартфонов в аэропортах и отелях

12:55, 11 апреля 2023
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Чем опасна зарядка смартфонов в аэропортах и отеляхЧерез общие USB-порты
Если вы часто пользуетесь общественными USB-зарядками для своих гаджетов, то будьте осторожны. Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило, что такие зарядки могут быть инструментом хакеров для установки вредоносного ПО на ваши устройства.
Фото: Unsplash
По словам ФБР, злоумышленники могут использовать общедоступные USB-порты в аэропортах, отелях или торговых центрах для внедрения на устройства программ, которые могут красть вашу личную информацию или следить за вашими действиями.
ФБР советует избегать использования бесплатных зарядных станций и носить с собой собственные внешние аккумуляторы или зарядные устройства. Лучше использовать традиционные розетки для подзарядки гаджетов в незнакомых местах.