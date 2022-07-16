Чем опасны бесплатные SIM-карты

Такие симки не регистрируются на реального абонента, а оформляются на неких индивидуальных предпринимателей или неизвестных частных лиц. Иногда собственника могут не менять годами. Эксперт говорит, что количество таких SIM-карт в обороте уменьшается, но не слишком быстро, ведь любая реализованная симка увеличивает абонентскую базу оператора.

Связанный же с ней номер может регистрироваться на множестве сайтов. «Пользуясь такой картой, вы рискуете стать не только объектом большого количества спам-звонков, но и вовсе оказаться соучастником того или иного мошенничества», — заявил Мясоедов.

Кроме того, если использовать такой номер для регистрации в разных приложениях, можно в итоге потерять доступ к личным кабинетам. Если что-то произойдёт с SIM-картой, её нельзя будет обменять на новую. А реальный собственник и вовсе имеет все юридические основания забрать номер в любой момент. Он сможет получать все ваши SMS, в том числе коды доступа к банковским приложениям.