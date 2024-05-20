Чем отличается Tecno Pova 6 от Pova 6 Neo, какой лучше

Чем отличается Tecno Pova 6 от Pova 6 Neo, какой лучшеИх сравнили по основным параметрам
Комплектация у обоих смартфонов хорошая. В коробке с устройством вы получаете силиконовый чехол, зарядку (Tecno Pova 6 NEO — 33 Вт, Pova 6 — 70 Вт), провод USB-C, плёнку (то есть она не сразу же на дисплее).
Задняя крышка, как и рамки, полностью пластиковая на обоих аппаратах. Защита также есть у них лишь от брызг — по стандарту IP53. Кроме того, у обычной версии Pova 6 есть на задней панели светодиоды.
Сканер отпечатков в Neo-версии встроен в боковую клавишу, а в обычной — в экран. Динамики — стерео, в обоих случаях есть разъём для наушников.
Диагональ экрана в обоих случаях — 6,8 дюйма. При этом у Pova 6 рамки тоньше, матрица AMOLED (у Nova — IPS). Частота обновления у обоих смартфонов — 120 Гц. Однако простая версия Pova имеет более яркий дисплей, чем та, что с приставкой Nova, у него отличный отклик, нет проблем с ШИМом.
На обоих телефонах стоит процессор MediaTek Helio G99 Ultimate. Оперативной памяти в Neo-версии — 8 ГБ, в обычной — 12 ГБ. Встроенной же памяти 256 ГБ. Как «рабочая лошадка» оба смартфона работают отлично.
В качестве устройств для игр всё же Pova 6 или 6 Neo вряд ли подойдут. На средних настройках запускаются на них все игры, на высоких — несколько. С высоким пресетом можно получить стабильные 30−40 к/с.
Pova 6 Neo имеет аккумулятор на 7000 мАч и зарядку на 33 Вт. При не очень активном пользовании телефон сможет прожить три-четыре дня. Заряжаться будет до 100% он 1,5 часа. В случае с Pova 6 ёмкость батареи составляет 6000 мАч, но мощность зарядки уже 70 Вт. По автономности он примерно такой же, как Nova. Полностью зарядиться он сможет за 50 минут. Также на обоих устройствах есть три режима зарядки.
Камеры у Pova 6 Neo следующие. Фронтальная — на 8 МП, основная — на 50 МП, датчик глубины — на 2 МП. В целом качество снимков как с селфи-объектива, так и с основного будет достаточным для нетребовательных пользователей. Видео записывать смартфон может в 1080p 60 к/с, в 2К. По большей же части всё же Pova 6 Neo отличается крутым аккумулятором, а вовсе не камерами.
В случае с Pova 6 тоже есть датчик глубины на 2 МП, но также присутствует основная камера на 108 МП, селфи на 32 МП. По качеству эти камеры уже значительно лучше, чем на Pova 6 Neo. По части съёмки видео всё то же самое, что и у младшей версии.
Выводы
Tecno Pova 6 Neo — аппарат с упором на батарею и IPS-дисплей. Pova 6 — это более тонкий смартфон, но тоже с хорошей автономностью, а также с очень быстрой зарядкой, неплохой камерой по сравнению с младшей моделью.