Чем отличается Tecno Pova 6 от Pova 6 Neo, какой лучше

Комплектация у обоих смартфонов хорошая. В коробке с устройством вы получаете силиконовый чехол, зарядку (Tecno Pova 6 NEO — 33 Вт, Pova 6 — 70 Вт), провод USB-C, плёнку (то есть она не сразу же на дисплее).

Задняя крышка, как и рамки, полностью пластиковая на обоих аппаратах. Защита также есть у них лишь от брызг — по стандарту IP53. Кроме того, у обычной версии Pova 6 есть на задней панели светодиоды.

Сканер отпечатков в Neo-версии встроен в боковую клавишу, а в обычной — в экран. Динамики — стерео, в обоих случаях есть разъём для наушников.

Диагональ экрана в обоих случаях — 6,8 дюйма. При этом у Pova 6 рамки тоньше, матрица AMOLED (у Nova — IPS). Частота обновления у обоих смартфонов — 120 Гц. Однако простая версия Pova имеет более яркий дисплей, чем та, что с приставкой Nova, у него отличный отклик, нет проблем с ШИМом.