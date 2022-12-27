Чем отличаются бюджетные смартфоны 2022 года: сравнение семи моделей

Эксперт канала DimaViper Live в одном из выпусков на YouTube кратко рассказал об основных особенностях, достоинствах и недостатках новых бюджетных моделей Xiaomi. Всего сравнивались семь смартфонов.

Самый дешёвый из них - это Redmi 10A. Его приобретать стоит только тем, кто собирается только звонить и отправлять смс. Например, он подойдёт для пожилых людей. К тому же памяти у него очень мало (2/32 ГБ или 4/64 ГБ) и «железо» уже устаревшее.

Следующая модель - Redmi 10C. Его процессор Snapdragon 680 в AnTuTu набирает примерно 200 тысяч баллов. Также бывают версии этого устройства с NFC и без поддержки этого модуля. Из минусов этого смартфона - отсутствие в комплекте чехла, защитной плёнки на экране, низкое разрешение, нет стереозвука.

Один из самых интересных и сбалансированных - это Redmi Note 11. Плюсов у этого аппарата очень много: хороший процессор Snapdragon 680, AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, наличие стереозвука, защитной плёнки, быстрой зарядки, чехла в комплекте, камера в 50 МП.

Redmi Note 11E делается для китайского рынка. Об этом смартфоне в принципе мало кто знает, да и в России официально он не продаётся. Однако при покупке нужно быть готовым к определённым ограничениям: к отсутствию NFC, широкоугольной камеры, к тускловатому IPS-экрану. Но также он идёт в конфигурациях 4/128 ГБ или 6/128 ГБ и имеет процессор с поддержкой 5G (набирает он примерно 300 тысяч баллов в AnTuTu).