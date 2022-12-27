Чем отличаются бюджетные смартфоны 2022 года: сравнение семи моделей

Чем отличаются бюджетные смартфоны 2022 года: сравнение семи моделейСопоставлялись при этом разные модели Xiaomi
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал, что представляют собой недорогие смартфоны Xiaomi 2022 года и какие из них стоит приобретать.
Фото: DimaViper Live
Эксперт канала DimaViper Live в одном из выпусков на YouTube кратко рассказал об основных особенностях, достоинствах и недостатках новых бюджетных моделей Xiaomi. Всего сравнивались семь смартфонов.
Самый дешёвый из них - это Redmi 10A. Его приобретать стоит только тем, кто собирается только звонить и отправлять смс. Например, он подойдёт для пожилых людей. К тому же памяти у него очень мало (2/32 ГБ или 4/64 ГБ) и «железо» уже устаревшее.
Следующая модель - Redmi 10C. Его процессор Snapdragon 680 в AnTuTu набирает примерно 200 тысяч баллов. Также бывают версии этого устройства с NFC и без поддержки этого модуля. Из минусов этого смартфона - отсутствие в комплекте чехла, защитной плёнки на экране, низкое разрешение, нет стереозвука.
Один из самых интересных и сбалансированных - это Redmi Note 11. Плюсов у этого аппарата очень много: хороший процессор Snapdragon 680, AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, наличие стереозвука, защитной плёнки, быстрой зарядки, чехла в комплекте, камера в 50 МП.
Redmi Note 11E делается для китайского рынка. Об этом смартфоне в принципе мало кто знает, да и в России официально он не продаётся. Однако при покупке нужно быть готовым к определённым ограничениям: к отсутствию NFC, широкоугольной камеры, к тускловатому IPS-экрану. Но также он идёт в конфигурациях 4/128 ГБ или 6/128 ГБ и имеет процессор с поддержкой 5G (набирает он примерно 300 тысяч баллов в AnTuTu).
Redmi Note 11S - улучшенная версия Redmi Note 11. Внешне эти устройства одинаковые (в том числе по экранам), но «начинка» у них разная. Процессор на Note 11S стоит уже более мощный: это MediaTek Helio G96, который набирает около 308 тысяч баллов в AnTuTu. В базовой конфигурации у него уже 6 ГБ оперативной памяти, а не 4 ГБ, как у Note 11.
Redmi Note 11 Pro - смартфон, который ещё лучше, чем Note 11 и Note 11S. Он уже больше по габаритам за счёт большей диагонали экрана: 6,67 дюйма. К тому же частота обновления экрана у него - 120 Гц. Процессор установлен здесь MediaTek Helio G96. В комплекте со смартфоном идёт чехол, а ещё аппарат оснащён стереодинамиками и ИК-портом.
Redmi Note 11 Pro+ 5G подходит тем, кто хочет максимально прокачанный бюджетный смартфон. По сравнению с Note 11 Pro у него есть несколько улучшений. Они касаются процессора (MediaTek Dimensity 920 - на Note 11 Pro+, MediaTek Helio G96 - на Note 11 Pro), звучания (оно чуть лучше на 11 Pro+), объёмом аккумулятора, мощностью зарядки (у Note 11 Pro+ она составляет 120 Вт).