Чем отличаются бюджетные смартфоны Realme: сравнение C25S и C35

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live сравнил бюджетные Realme C25S и C35 и выяснил, какой из них стоит своих денег. Модель С25S вышла в 2021 году, а С35 - в 2022-м. Объём памяти в обоих случаях - 6/64 ГБ.

Что касается комплектации, то лидирует в этом плане С25S. Несмотря на устаревший дизайн, он имеет в комплекте чехол в отличие от C35. Мощность зарядки в обоих случаях одинаковая - 18 Вт.

Из двух устройств быстрее включился С35. Экран у него стал лучше по сравнению с C25S: повысилось разрешение (до Full HD+), яркость, увеличилась диагональ (с 6,5 дюйма до 6,6 дюйма).

Если говорить о процессоре, то на С25S стоит MediaTek Helio G85, а на C35 - более дешёвый C35. При этом, по мнению эксперта, более надёжным из них является первый. В AnTuTu прошлогодняя модель тоже набирает больше баллов: около 210 тысяч против примерно 186 тысяч. При этом стабильнее работает C35. Все результаты тестирования вы можете увидеть ниже.