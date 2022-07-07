Чем отличаются бюджетные смартфоны Realme: сравнение C25S и C35

Чем отличаются бюджетные смартфоны Realme: сравнение C25S и C35Объясняет специалист
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live сравнил бюджетные Realme C25S и C35 и выяснил, какой из них стоит своих денег. Модель С25S вышла в 2021 году, а С35 - в 2022-м. Объём памяти в обоих случаях - 6/64 ГБ.
Что касается комплектации, то лидирует в этом плане С25S. Несмотря на устаревший дизайн, он имеет в комплекте чехол в отличие от C35. Мощность зарядки в обоих случаях одинаковая - 18 Вт.
Из двух устройств быстрее включился С35. Экран у него стал лучше по сравнению с C25S: повысилось разрешение (до Full HD+), яркость, увеличилась диагональ (с 6,5 дюйма до 6,6 дюйма).
Если говорить о процессоре, то на С25S стоит MediaTek Helio G85, а на C35 - более дешёвый C35. При этом, по мнению эксперта, более надёжным из них является первый. В AnTuTu прошлогодняя модель тоже набирает больше баллов: около 210 тысяч против примерно 186 тысяч. При этом стабильнее работает C35. Все результаты тестирования вы можете увидеть ниже.
Из других недостатков С35 - объём аккумулятора. У С25S он составлял 6000 мАч, у старшей же модели батарея имеет ёмкость в 5000 мАч.
В плане камер разница есть, и она значительная. На С25S стоит основной объектив с разрешением в 48 МП, на С35 - 50 МП. Однако новая модель не может снимать видео в Full HD 60 к/с в отличие от старой. Фронтальная камера тоже заметно хуже у С35.
Что касается фото с основной камеры, то разница между снимками не такая большая. Однако в целом гораздо лучше выглядит фото с С25S. Оно получается более чётким и насыщенным.
Вывод
Из Realme C25S и C35 ведущий однозначно советует выбирать модель 2021 года, а не новую. С25S оснащён лучшей камерой, у него больше режимов съёмки, мощнее процессор, больше аккумулятор. С35 подойдёт при этом тем, кому важно иметь хороший экран, кто обращает внимание на внешний вид устройства и может часто его заряжать.