Чем отличаются друг от друга Samsung Galaxy A13, A23, A33, A53 и A73. Плюсы и минусы

Чем отличаются друг от друга Samsung Galaxy A13, A23, A33, A53 и A73. Плюсы и минусыОбъяснил эксперт
Ведущий канала Quke.ru на YouTube провёл обзор пяти смартфонов Samsung, входящих в одну линейку. Среди них - A13, A23, A33, A53, A73. На самом деле разница между ними очень значительная.
Прежде всего, эксперт отметил, что у старших версий в комплекте зарядки вы не найдёте. А вот у A13 и A23 она ещё есть (мощность - 15 Вт; максимальная поддерживаемая мощность у A13 - 15 Вт, у A23, A33, A53, A73 - 25 Вт). В целом в 2022 году все смартфоны из этой линейки у Samsung стали более продвинутыми, чем ранее.
В зависимости от числа в наименовании модели идёт нарастание мощности смартфона и его стоимости. Причём аппараты 2022 года выпуска сильно отличаются друг от друга: большая разница есть даже между A13 и A23, хотя по характеристикам эти устройства близки. Например, у A23 гораздо мощнее процессор и намного лучше камера, чем у A13.
Объём аккумулятора во всех смартфонах линейки составляет 5000 мА*ч. Заряжаются A23, A33, A53, A73 до 100 процентов немного дольше часа, а A13 - около двух часов. При этом в плане автономности разницы между устройствами вообще практически нет.
Качество камеры тоже здесь в зависимости от версии идёт по нарастающей: у А13 и 23 основной объектив имеет 50 МП (при этом у А23 есть оптическая стабилизация), у А33 - 48 МП с оптической стабилизацией, у А53 - 64 МП, у А73 - 108 МП.
Разница между устройствами из этой линейки есть и в плане характеристик дисплеев. А13 и А23 оснащены IPS-экраном с диагональю 6,6 дюйма и разрешением Full HD, но у А13 частота обновления составляет 60 Гц, а у А23 - 90 Гц. У остальных аппаратов Super AMOLED дисплей, имеющий диагональ 6,4, 6,5 и 6,7 дюйма у А33, А53 и А73 соответственно. Частота развертки равняется у А33 90 Гц, у А53 и А73 - 120 Гц.
Что касается процессора, то с ним связано несколько важных приятных и не очень деталей. У A13 самый простой процессор Exynos 850, в A23 стоит уже Snapdragon 680, в A33 и A53 - Exynos 1280, в A73 - Snapdragon 778. В хорошем смысле удивил по производительности экспертов Exynos 1280.
Влагозащиту поддерживают лишь старшие версии, то есть A33, A53, A73. При этом ни одна модель не имеет функцию беспроводной зарядки, а Wi-Fi 6 поколения есть только у A73. Что касается поддержки 5G, то присутствует она тоже исключительно в старших моделях.