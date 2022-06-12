Чем отличаются друг от друга Samsung Galaxy A13, A23, A33, A53 и A73. Плюсы и минусы

Ведущий канала Quke.ru на YouTube провёл обзор пяти смартфонов Samsung, входящих в одну линейку. Среди них - A13, A23, A33, A53, A73. На самом деле разница между ними очень значительная.

Прежде всего, эксперт отметил, что у старших версий в комплекте зарядки вы не найдёте. А вот у A13 и A23 она ещё есть (мощность - 15 Вт; максимальная поддерживаемая мощность у A13 - 15 Вт, у A23, A33, A53, A73 - 25 Вт). В целом в 2022 году все смартфоны из этой линейки у Samsung стали более продвинутыми, чем ранее.

В зависимости от числа в наименовании модели идёт нарастание мощности смартфона и его стоимости. Причём аппараты 2022 года выпуска сильно отличаются друг от друга: большая разница есть даже между A13 и A23, хотя по характеристикам эти устройства близки. Например, у A23 гораздо мощнее процессор и намного лучше камера, чем у A13.

Объём аккумулятора во всех смартфонах линейки составляет 5000 мА*ч. Заряжаются A23, A33, A53, A73 до 100 процентов немного дольше часа, а A13 - около двух часов. При этом в плане автономности разницы между устройствами вообще практически нет.