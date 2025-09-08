Чем отличаются два «трифолда» Huawei Mate XTs и Mate XT, рассказали СМИ

Дизайн.

Внешне Mate XTs почти не изменился, но получил узор с геометрическими линиями на задней панели. Добавились и новые цвета — фиолетовый и белый.

Производительность.

Mate XT оснащался процессором Kirin 9010, а Mate XTs получил обновлённый Kirin 9020 с поддержкой 5G. Новый чип стал примерно на треть быстрее.

Камера.

У Mate XT была тройная камера: 50 Мп основной сенсор, 12 Мп сверхширокий и 12 Мп телеобъектив с увеличением. В Mate XTs улучшили сверхширокоугольную камеру до 40 Мп, добавили четвёртый сенсор — 1,5 Мп мультиспектральный, который отвечает за более точные цвета и детализацию.

Цена.

Интересно, что новинка оказалась дешевле: Mate XTs стартует с 17 999 юаней, тогда как Mate XT стоил от 19 999 юаней.