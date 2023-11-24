Чем отличаются камеры Huawei Mate 60 Pro от P60 Pro: подробное сравнение вживую

Чем отличаются камеры Huawei Mate 60 Pro от P60 Pro: подробное сравнение вживуюСмартфоны протестировали в съёмке фото и видео
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» рассказал, в чём разница между Huawei Mate 60 Pro и P60 Pro с точки зрения камер.
При съёмке на фронтальную камеру динамический диапазон немного шире у Huawei Mate 60 Pro. Это видно по тому, что этот смартфон не засвечивает небо на заднем фоне, а P60 Pro - засвечивает. То же самое касается основного модуля.
Также стабилизация при записи видео в 4К 60 к/с на основную камеру лучше работает на версии Mate 60 Pro. Однако деталей чуть больше днём и вечером видно на P60 Pro.
Ночью, как ни странно, детализация на Huawei P60 Pro тоже лучше, чем на Mate 60 Pro. И шумов не так много.
Утраширик у Mate 60 Pro может записывать видео в 4К 60 к/с, а у P60 Pro - максимум в 4К 30 к/с.
Что касается фотографий, то дневные фото людей на основную камеру и на Mate 60 Pro, и на P60 Pro получаются примерно одинаковыми по качеству. Хотя при съёмке на телевик деталей немного больше становится на Mate 60 Pro. Также при ярком свете на лице лучше с обработкой справляется версия Huawei Mate 60 Pro.
Ночные снимки выходят примерно одинаковыми на Mate 60 Pro и P60 Pro. При использовании телевика с 3,5-кратным зумом отличаются друг от друга снимки чаще всего разве что цветопередачей. На P60 Pro получается более цветная картинка, а на Mate 60 Pro - более блеклая. При 10-кратном увеличении с фото определённо лучше справляется Huawei P60 Pro.
Дневные фото на основной модуль получаются на обоих смартфонах практически идентичными.
Сверхширик лучше работает на P60 Pro по сравнению с Mate 60 Pro. Особенно заметно это при сравнении вечерних и ночных снимков.
С примерами фотографий на Huawei Mate 60 Pro и P60 Pro вы можете ознакомиться выше.