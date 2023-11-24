Чем отличаются камеры Huawei Mate 60 Pro от P60 Pro: подробное сравнение вживую

При съёмке на фронтальную камеру динамический диапазон немного шире у Huawei Mate 60 Pro. Это видно по тому, что этот смартфон не засвечивает небо на заднем фоне, а P60 Pro - засвечивает. То же самое касается основного модуля.

Также стабилизация при записи видео в 4К 60 к/с на основную камеру лучше работает на версии Mate 60 Pro. Однако деталей чуть больше днём и вечером видно на P60 Pro.

Ночью, как ни странно, детализация на Huawei P60 Pro тоже лучше, чем на Mate 60 Pro. И шумов не так много.

Утраширик у Mate 60 Pro может записывать видео в 4К 60 к/с, а у P60 Pro - максимум в 4К 30 к/с.