Чем отличаются камеры в лучших смартфонах Samsung, Google Pixel и Oppo

По основной камере в целом из Samsung Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X7 Ultra и Pixel 8 Pro лучшим оказался Google Pixel (14 баллов), далее шёл Oppo (13 баллов), на последнем месте разместился Samsung (10 баллов).

Ультраширик же наоборот качественнее всего снимки делает на Samsung (17 баллов). Несколько хуже был Pixel (10 баллов), и худшим стал Oppo (7 баллов).

Портретные фотографии лучше всего получались на Oppo (14 баллов) и на Samsung (12 баллов), а вот Pixel отставал в этом плане (9 баллов).