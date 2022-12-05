Чем отличаются смартфоны Xiaomi Poco F4 от X4 GT и какой лучше

Эксперт компании Quke.ru сравнил смартфоны Xiaomi Poco F4 от X4 GT по основным параметрам и рассказал, какой из них лучше покупать.

Оба устройства - довольно крупные. Диагональ экрана Poco F4 составляет 6,7 дюйма, а X4 GT - 6,6 дюйма. В комплекте с обоими смартфонами вы также получаете чехол и зарядку мощностью 67 Вт. Однако у X4 GT нет разъёма для наушников в отличие от F4.

Кроме того, если подробнее говорить об экране, то частота обновления у F4 равняется 120 Гц, к тому же это дисплей с матрицей AMOLED Е4. Что касается X4 GT, то у него 144 Гц и IPS-матрица. И это, пожалуй, самые главные отличия одного аппарата от другого.