Чем отличаются смартфоны Xiaomi Poco F4 от X4 GT и какой лучше

Чем отличаются смартфоны Xiaomi Poco F4 от X4 GT и какой лучшеОни похожи, но есть несколько нюансов
Ведущий канала Quke.ru в выпуске на YouTube рассказал, в чём всё-таки состоит разница между схожими Xiaomi Poco F4 от X4 GT. Возможно, вам стоит присмотреться к одному из них.
Фото: Quke.ru
Эксперт компании Quke.ru сравнил смартфоны Xiaomi Poco F4 от X4 GT по основным параметрам и рассказал, какой из них лучше покупать.
Оба устройства - довольно крупные. Диагональ экрана Poco F4 составляет 6,7 дюйма, а X4 GT - 6,6 дюйма. В комплекте с обоими смартфонами вы также получаете чехол и зарядку мощностью 67 Вт. Однако у X4 GT нет разъёма для наушников в отличие от F4.
Кроме того, если подробнее говорить об экране, то частота обновления у F4 равняется 120 Гц, к тому же это дисплей с матрицей AMOLED Е4. Что касается X4 GT, то у него 144 Гц и IPS-матрица. И это, пожалуй, самые главные отличия одного аппарата от другого.
Процессоры стоят на смартфонах тоже разные. На Poco F4 - Snapdragon 870, на Poco X4 GT - MediaTek 8100 5G. Однако обе эти модели - очень быстрые. Это касается и повседневных задач, и игровых возможностей. Запускать игры вы сможете на максимальных настройках графики. При этом на Snapdragon вы в некоторых проектах за счёт лучшей оптимизации процессора сможете поставить даже ультра-настройки.
С точки зрения автономности лучше оказывается, как ни странно, F4. Причём лучше где-то в 1,5 раза. X4 GT вам хватит на один день, а F4 будет работать дольше. Ёмкость аккумулятора у F4 равняется при этом 4500 мАч, у X4 GT - 5000 мАч. Полностью зарядить устройства вы сможете за 50 с небольшим минут.
В плане камер гораздо лучше показывает себя F4. К тому же у него есть в 4К и в Full HD стабилизация в отличие от X4 GT.
Вывод
По многим пунктам из Poco F4 и X4 GT лучше оказывается всё же первый. Брать X4 GT стоит, только если вам важно наличие IPS-дисплея и частоты обновления в 144 Гц.