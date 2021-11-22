Чем отличаются смартфоны Xiaomi стоимостью от 20 до 60 тысяч рублей: сравнительный тест

Камера. Основная камера на 108 МП - у 11T Pro, Mi 11i, 11T, на 64 МП - у 11 Lite 5G NE, на 48 МП - у Poco F3 и Poco X3 Pro. По функциональности немного отличается от остальных Poco X3 Pro из-за отсутствия режима киноэффекта. С точки зрения съёмки видео обходят остальные аппараты 11T Pro и Mi 11i за счёт поддержки 8К, а также 4К 60 к/с. Фронтальная камера на 20 МП у всех моделей, кроме 11T Pro (на 16 МП), 11T (на 16 МП). Также записывать видео на фронталку 11T и Poco X3 Pro могут лишь в Full HD 30 к/с.

В 4К 30 к/с стабилизация на всех устройствах работает хорошо, детализация - примерно одинаковая. В режиме 4К 60 к/с либо Full HD 60 к/с (в зависимости от возможностей конкретной модели) медленно работает автофокус на Poco X3 Pro, на нём также плохо работает стабилизация изображения. Не очень хорош в плане стабилизации в этом режиме и Poco F3.

В Full HD 30 к/с на фронтальную камеру стабилизация работает на всех смартфонах хорошо. Да и по качеству видео довольно похожи. С основной камеры в Full HD 30 к/с разницы значительной между устройствами не наблюдается.

Далее эксперт перешёл к фотографиям. Снимки на широкоугольный объектив практически идентичны, но чуть вперёд вырывается 11T Pro благодаря лучшей детализации. При недостатке освещения разница между моделями заметна сильнее, и лучшим однозначно оказывается тоже 11T Pro.

Основной объектив в стандартном режиме выдаёт у всех аппаратов очень похожие фото. А в режиме повышенного разрешения значительно отстаёт от других 11T. Если выбирать из 108-мегапиксельных основных камер, то лучше всех оказываются 11T Pro, Mi 11i. А хуже всех делает фото Poco X3 Pro с 48 МП. Макрообъектив худшим оказался у Poco X3, а у остальных он одинаково хорош.

При комнатном освещении и при съёмке со вспышкой разницы между фотографиями нет можно сказать никакой. А как только света начинает не хватать, вперёд вырываются 11T Pro и Mi 11i. Хуже всех оказывается по этому параметру вновь Poco X3 Pro. Хотя если включить ночной режим, то снимки получатся практически одинаковыми.

По фронтальной камере проигрывает тоже X3 Pro. У него меньше остальных угол захвата, а также заметны проблемы с уровнем резкости. Что касается победителей, то среди них, по мнению специалиста, - Mi 11i, Poco F3 и 11 Lite 5G NE. Портретный режим работает во всех случаях примерно одинаково. При недостатке света вновь «аутсайдером» оказывается X3 Pro.