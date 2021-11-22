Чем отличаются смартфоны Xiaomi стоимостью от 20 до 60 тысяч рублей: сравнительный тест

Чем отличаются смартфоны Xiaomi стоимостью от 20 до 60 тысяч рублей: сравнительный тестПо ряду параметров разница между ними особенно сильно заметна
Ведущий канала рассмотрел шесть смартфонов Xiaomi по восьми параметрам. Среди протестированных аппаратов - Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi Mi 11i, Poco F3, Poco X3 Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE.
- Комплектация. У всех из них в комплекте есть защитная плёнка, а также силиконовый прозрачный чехол. Что касается блоков питания, то они идут разной мощности: 120 Вт, 67 Вт, 33 Вт. У Mi 11i, 11 Lite 5G и Poco F3 есть переходник для наушников.
- Внешний вид. По габаритам самым компактным оказался 11 Lite 5G. А если говорить о самом большом аппарате, то это Poco X3 Pro. У последнего есть в верхней части корпуса также индикатор событий, а у остальных устройств его нет (взамен этого - функция Always on Display). В задний блок камер у всех смартфонов, кроме Poco X3 Pro, включено три модуля, которые расположены слева, - у X3 Pro же четыре модуля, которые находятся посередине. При этом Poco X3 Pro - единственный из всех, который сделан полностью из пластика (задняя крышка остальных - из стекла).
- Программная часть. Работают все устройства на базе Android 11. Быстрее всего запускаются все стандартные приложения на 11T Pro (за 9,6 сек.), а вот Poco X3 Pro в этом плане проигрывает остальным со временем 12,1 сек.
- Аппаратная часть. В большинстве аппаратов установлен чип Snapdragon: 778G (11 Lite 5G NE), 860 (Poco X3 Pro), 870 (Poco F3), 888 (11T Pro, Mi 11i). А вот в 11T установлен чип Mediatek Dimensity 1200. В тесте AnTuTu больше всего баллов у Mi 11i, худшие результаты - у 11 Lite 5G NE и Poco X3 Pro. В бенчмарке, который оценивает процессорные возможности, выше всего значения в одноядерном и многоядерном тесте - у Snapdragon 888 (Mi 11i). В тесте Wild Life 11T Pro обходит Mi 11i: 5772 балла против 5698 баллов. А на последнем месте оказался 11 Lite 5G NE со Snapdragon 778G. В стресс-тесте победителем стал 11T Pro со Snapdragon 888. А вот 11i вообще не смог пройти тест из-за того, что вылетал из программы из-за перегрева. Максимальная же стабильность наблюдается у 11 Lite 5G NE (Snapdragon 778G). В троттлинг-тесте показатели лучше были у 11T и Poco F3: они показали себя в работе максимально стабильно. А вот у Mi 11i, напротив, наблюдалось падение производительности на 62 процента.
Все устройства также оснащены датчиком приближения. Однако в любом положении он срабатывает лишь у Poco X3 Pro. У остальных, кроме 11T, датчик цифровой, поэтому в вертикальном положении он никак не реагирует. Что касается 11T, то он время от времени срабатывает в горизонтальном положении.
Частота дискретизации тоже различается. Выше всего (480 Гц) она у 11T Pro, 11T, а самая низкая (240 Гц) - у 11 Lite 5GNE, Poco X3 Pro. Что касается частоты обновления, то она равняется 90 Гц лишь у 11 Lite 5G NE - у остальных это значение составляет 120 Гц.
Ярче всего экран у 11 Lite 5G NE, а самый тусклый - у Poco X3 Pro. По ШИМу лидирует 11 Lite 5G NE. У 11T Pro и 11T есть функция устранения мерцания.
- Связь, звук, GPS. Поддержки 5G нет только у Poco X3 Pro из всех. По качеству звука в наушниках первое место эксперт отдал 11T Pro, Mi 11i и Poco F3. Наиболее современное и качественное звучание динамиков у 11T Pro за счёт Harman Kardon, но в то же время значительной разницы между смартфонами в этом смысле нет.
- Производительность в играх. Для тестирования автор использовал проекты Asphalt 9, PUBG, World of Tank, Genshin Impact. В плане игровых возможностей из всех победителем оказывается 11T Pro. А хуже всего показал себя по данному параметру 11 Lite 5G NE: как по снижению яркости, так и по быстродействию в целом. В то же время по уровню нагрева 11 Lite 5G NE лидирует, то есть температура в процессе игры у него оказывается ниже, чем у остальных моделей.
- Камера. Основная камера на 108 МП - у 11T Pro, Mi 11i, 11T, на 64 МП - у 11 Lite 5G NE, на 48 МП - у Poco F3 и Poco X3 Pro. По функциональности немного отличается от остальных Poco X3 Pro из-за отсутствия режима киноэффекта. С точки зрения съёмки видео обходят остальные аппараты 11T Pro и Mi 11i за счёт поддержки 8К, а также 4К 60 к/с. Фронтальная камера на 20 МП у всех моделей, кроме 11T Pro (на 16 МП), 11T (на 16 МП). Также записывать видео на фронталку 11T и Poco X3 Pro могут лишь в Full HD 30 к/с.
В 4К 30 к/с стабилизация на всех устройствах работает хорошо, детализация - примерно одинаковая. В режиме 4К 60 к/с либо Full HD 60 к/с (в зависимости от возможностей конкретной модели) медленно работает автофокус на Poco X3 Pro, на нём также плохо работает стабилизация изображения. Не очень хорош в плане стабилизации в этом режиме и Poco F3.
В Full HD 30 к/с на фронтальную камеру стабилизация работает на всех смартфонах хорошо. Да и по качеству видео довольно похожи. С основной камеры в Full HD 30 к/с разницы значительной между устройствами не наблюдается.
Далее эксперт перешёл к фотографиям. Снимки на широкоугольный объектив практически идентичны, но чуть вперёд вырывается 11T Pro благодаря лучшей детализации. При недостатке освещения разница между моделями заметна сильнее, и лучшим однозначно оказывается тоже 11T Pro.
Основной объектив в стандартном режиме выдаёт у всех аппаратов очень похожие фото. А в режиме повышенного разрешения значительно отстаёт от других 11T. Если выбирать из 108-мегапиксельных основных камер, то лучше всех оказываются 11T Pro, Mi 11i. А хуже всех делает фото Poco X3 Pro с 48 МП. Макрообъектив худшим оказался у Poco X3, а у остальных он одинаково хорош.
При комнатном освещении и при съёмке со вспышкой разницы между фотографиями нет можно сказать никакой. А как только света начинает не хватать, вперёд вырываются 11T Pro и Mi 11i. Хуже всех оказывается по этому параметру вновь Poco X3 Pro. Хотя если включить ночной режим, то снимки получатся практически одинаковыми.
По фронтальной камере проигрывает тоже X3 Pro. У него меньше остальных угол захвата, а также заметны проблемы с уровнем резкости. Что касается победителей, то среди них, по мнению специалиста, - Mi 11i, Poco F3 и 11 Lite 5G NE. Портретный режим работает во всех случаях примерно одинаково. При недостатке света вновь «аутсайдером» оказывается X3 Pro.
- Автономность. Быстрее всего разряжается Mi 11i, а почти идентичные наилучшие результаты показали 11T Pro (35 процентов) и 11T (36 процентов). Скорость же зарядки выше всего у 11T Pro: до 100 процентов его можно зарядить за 17 минут. А вот медленнее всего оказывается по этому пункту Poco X3 Pro: ему нужно 1 час 15 минут, чтобы достичь 100 процентов.
Чем дороже модель, тем она лучше, заключает ведущий. Поэтому Xiaomi 11T Pro обходит всех конкурентов. А вот самым доступным оказался из всех Poco X3 Pro.