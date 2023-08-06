Чем отличаются Xiaomi Redmi 12 и Redmi Note 12 4G. И какой выгоднее

Чем отличаются Xiaomi Redmi 12 и Redmi Note 12 4G. И какой выгоднееЕсть ли смысл вообще переплачивать?
В рамках одно из выпусков на YouTube-канале Quke.ru эксперт рассказал, какой из смартфонов лучше купить сегодня: Xiaomi Redmi 12 или Redmi Note 12 4G.
Xiaomi Redmi 12 и Redmi Note 12 4G - это смартфоны, которые стоят примерно одинаково. Но какой из них лучше по соотношению цены и качества?
В комплекте с обоими смартфонами идёт чехол, на экран наклеена плёнка. Также вы получаете зарядку мощностью 18 Вт (Redmi 12, максимум - 22 Вт) и 33 Вт (Redmi Note 12).
Сам по себе Redmi 12 выглядит больше и массивнее. Отчасти это связано с тем, что у него чуть больше дисплей. Помимо этого, матрица у Note 12 - AMOLED, у Redmi 12 - IPS, частота обновления - 120 Гц и 90 Гц соответственно.
Процессоры тоже стоят на аппаратах разные. Это MediaTek Helio G88 с 4/8 ГБ оперативной памяти на Redmi 12 и Snapdragon 680 c 4/6/8 ГБ оперативной памяти на Redmi Note 12. Скорость памяти лучше у Note 12, то есть работает в целом быстрее именно эта модель.
Экран более энергоэффективный у Note 12. Соответственно, автономность лучше тоже именно у него, как и скорость зарядки (до 100% - примерно за 1,5 часа). Redmi 12 заряжается полностью за более 2,5 часов.
По селфи-камере предпочтительнее смотрится Redmi Note 12. Основная камера у Note 12 имеет 48 МП, у Redmi 12 - 50 МП. В действительности же разница в качестве видео и фото между устройствами совсем небольшая.
Видео однозначно записывает версия Note 12: оно получается более плавным и чётким. По части фотографий какие-то снимки лучше получаются на Note 12, какие-то - на Redmi 12.
Вывод
Ведущему YouTube-канала Quke.ru однозначно больше нравится версия Redmi Note 12 4G. Он тоньше, легче, работает быстрее, у него лучше дисплей, лучше автономность, более мощная зарядка.