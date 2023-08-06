Чем отличаются Xiaomi Redmi 12 и Redmi Note 12 4G. И какой выгоднее

Xiaomi Redmi 12 и Redmi Note 12 4G - это смартфоны, которые стоят примерно одинаково. Но какой из них лучше по соотношению цены и качества?

В комплекте с обоими смартфонами идёт чехол, на экран наклеена плёнка. Также вы получаете зарядку мощностью 18 Вт (Redmi 12, максимум - 22 Вт) и 33 Вт (Redmi Note 12).

Сам по себе Redmi 12 выглядит больше и массивнее. Отчасти это связано с тем, что у него чуть больше дисплей. Помимо этого, матрица у Note 12 - AMOLED, у Redmi 12 - IPS, частота обновления - 120 Гц и 90 Гц соответственно.

Процессоры тоже стоят на аппаратах разные. Это MediaTek Helio G88 с 4/8 ГБ оперативной памяти на Redmi 12 и Snapdragon 680 c 4/6/8 ГБ оперативной памяти на Redmi Note 12. Скорость памяти лучше у Note 12, то есть работает в целом быстрее именно эта модель.