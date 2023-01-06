Чем различаются Xiaomi Redmi K60 и K60 Pro изнутри

Два телефона максимально похожи друг на друга, вероятно, для того, чтобы упростить процесс сборки. В модели Pro используется датчик большего размера (1/1,49 дюйма IMX890), чем в стандартной модели (1/2 дюйма OV64B40), поэтому Xiaomi использовала пластиковый кронштейн вокруг камеры K60, чтобы отрегулировать её размеры.

Другое различие между двумя моделями — это аппаратная основа, то есть чипсет и память. Redmi K60 Pro использует новый Snapdragon 8 Gen 2, хранилище UFS 4.0 от Samsung и оперативную память LPDDR5X от Micron. Стандартная модель работает на Snapdragon 8+ Gen 1, UFS 3.1 и LPDDR5. Кроме того, аккумулятор K60 немного больше, чем у Pro, как по ёмкости, так и по физическим размерам.