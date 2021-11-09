Чем разочаруют новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22

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Чем разочаруют новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22Кое-что обойдётся без улучшений
В начале 2022 года Samsung должна представить новые флагманские смартфоны Galaxy S22. От них ждут улучшений характеристик, но как минимум в одном месте обойдётся без апгрейда.
Как пишет источник, у стандартной и Plus модели Galaxy S22 селфи-камера не получит никаких обновлений, что может звучать разочаровывающе. Samsung снова собирается использовать 10-мегапиксельный сенсор для фронтальной камеры Galaxy S22 и S22 Plus. Ту же самую деталь, которая используется уже последние три года. Даже Galaxy A52 и A72 среднего уровня оснащены селфи-камерами с более высоким разрешением.
К счастью, у старшей модели Galaxy S22 Ultra дела будут обстоять получше. Там ожидается 40-Мп фронтальный датчик.
По слухам, Samsung представит серию Galaxy S22 8 февраля 2022 года.
Источник: Phonearena