Чем разочаруют новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22

Как пишет источник, у стандартной и Plus модели Galaxy S22 селфи-камера не получит никаких обновлений, что может звучать разочаровывающе. Samsung снова собирается использовать 10-мегапиксельный сенсор для фронтальной камеры Galaxy S22 и S22 Plus. Ту же самую деталь, которая используется уже последние три года. Даже Galaxy A52 и A72 среднего уровня оснащены селфи-камерами с более высоким разрешением.

К счастью, у старшей модели Galaxy S22 Ultra дела будут обстоять получше. Там ожидается 40-Мп фронтальный датчик.

По слухам, Samsung представит серию Galaxy S22 8 февраля 2022 года.