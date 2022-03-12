Чем Redmi K50 будет отличаться от всех прежних смартфонов Xiaomi

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Чем Redmi K50 будет отличаться от всех прежних смартфонов XiaomiПоддержкой передовых технологий
Совсем скоро, 17 марта, Xiaomi представит новую серию смартфонов Redmi K50. Перед анонсом компания раскрывает некоторые подробности об аппаратах. Последние тизеры, говорят о поддержке передовых технологий подключения.
Сообщается, что смартфоны серии Xiaomi Redmi K50 станут первыми, что предлагают Bluetooth 5.3 и аудиокодек LC3. Технология Bluetooth 5.3 снижает задержку, энергопотребление и увеличивает радиус действия.
В смартфонах также будет использоваться аудиокодек LC3. Он работает по стандарту Bluetooth 5.2 и выше, что в конечном итоге улучшает качество потоковой передачи звука. В дополнение к этим новым функциям подключения телефоны будут поддерживать инфракрасный датчик.
Ожидается, что смартфоны серии будут работать на процессорах Snapdragon 870, Dimensity 8100 и Dimensity 9000.
Источник: GSMArena