Чем Redmi K50 будет отличаться от всех прежних смартфонов Xiaomi

Сообщается, что смартфоны серии Xiaomi Redmi K50 станут первыми, что предлагают Bluetooth 5.3 и аудиокодек LC3. Технология Bluetooth 5.3 снижает задержку, энергопотребление и увеличивает радиус действия.

В смартфонах также будет использоваться аудиокодек LC3. Он работает по стандарту Bluetooth 5.2 и выше, что в конечном итоге улучшает качество потоковой передачи звука. В дополнение к этим новым функциям подключения телефоны будут поддерживать инфракрасный датчик.

Ожидается, что смартфоны серии будут работать на процессорах Snapdragon 870, Dimensity 8100 и Dimensity 9000.