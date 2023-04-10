Чем Samsung Galaxy A54 отличается от «китайцев» и стоит ли его покупать

По сравнению с А53 и А52 - Galaxy А54 немного изменился. И в определённых моментах он стал действительно лучше. К примеру, сзади у него уже не пластик, а стеклянная крышка. Также у него появился новый модуль, улучшилась оптическая стабилизация, стал стабильнее работать процессор.

А54 в целом - это всё ещё крепкий «середняк». Не дешёвый, как у китайцев, а уже продвинутый. Из сильных сторон Galaxy А54 можно назвать также влагозащиту по стандарту IP 67. В комплекте с устройством, как и с А53, идёт только провод USB-С, а зарядки нет.

Что касается дисплея, то его диагональ составляет 6,4 дюйма, матрица - Super AMOLED, частота обновления - 120 Гц. Но при этом осталась традиционная для Samsung проблема: ШИМ, то есть мерцание экрана. Решение одно: приобретать телефон с IPS-дисплеем. Однако, например, у флагманских смартфонов Xiaomi, Huawei, Honor проблемы с ШИМом просто не возникает за счёт специальной функции или за счёт другой матрицы.

Samsung Galaxy A54 получил процессор Exynos 1380 (6/8 ГБ ОЗУ). И в AnTuTu он набирает примерно 500 тысяч баллов. Работает сам телефон очень быстро. Троттлинга у него нет, хотя под нагрузкой он нагревается. То есть при выполнении повседневных задач никаких проблем не возникнет, при запуске игр - вопрос может заключаться в неоптимизированности процессора под игры.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч, мощность зарядки - 25 Вт. По части автономности: смартфон выдерживает 6-7 часов работы экрана, то есть при определённых режимах можно добиться и двух дней работы. Заряжается до 100% телефон примерно за 1 час 20 минут.