Чем Samsung Galaxy A54 отличается от «китайцев» и стоит ли его покупать

Чем Samsung Galaxy A54 отличается от «китайцев» и стоит ли его покупатьНовинка имеет несколько достойных плюсов
Эксперт YouTube-канала Quke.ru представил обзор на Galaxy A54 и сравнил его с китайскими аналогами. Стоит ли всё-таки брать этот смартфон?
Фото: Quke.ru
По сравнению с А53 и А52 - Galaxy А54 немного изменился. И в определённых моментах он стал действительно лучше. К примеру, сзади у него уже не пластик, а стеклянная крышка. Также у него появился новый модуль, улучшилась оптическая стабилизация, стал стабильнее работать процессор.
А54 в целом - это всё ещё крепкий «середняк». Не дешёвый, как у китайцев, а уже продвинутый. Из сильных сторон Galaxy А54 можно назвать также влагозащиту по стандарту IP 67. В комплекте с устройством, как и с А53, идёт только провод USB-С, а зарядки нет.
Что касается дисплея, то его диагональ составляет 6,4 дюйма, матрица - Super AMOLED, частота обновления - 120 Гц. Но при этом осталась традиционная для Samsung проблема: ШИМ, то есть мерцание экрана. Решение одно: приобретать телефон с IPS-дисплеем. Однако, например, у флагманских смартфонов Xiaomi, Huawei, Honor проблемы с ШИМом просто не возникает за счёт специальной функции или за счёт другой матрицы.
Samsung Galaxy A54 получил процессор Exynos 1380 (6/8 ГБ ОЗУ). И в AnTuTu он набирает примерно 500 тысяч баллов. Работает сам телефон очень быстро. Троттлинга у него нет, хотя под нагрузкой он нагревается. То есть при выполнении повседневных задач никаких проблем не возникнет, при запуске игр - вопрос может заключаться в неоптимизированности процессора под игры.
Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч, мощность зарядки - 25 Вт. По части автономности: смартфон выдерживает 6-7 часов работы экрана, то есть при определённых режимах можно добиться и двух дней работы. Заряжается до 100% телефон примерно за 1 час 20 минут.
Селфи-камера у А54 имеет 32 МП. Она вполне хорошая. Также вы можете записывать на неё видео в 4К. Основная камера - тройная: есть основной объектив в 50 МП, широкоугольный в 12 МП, макро в 5 МП. Телефон показывает очень хороший уровень по части фотографий. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше. На основную камеру вы тоже сможете записать видео в 4К 30 к/с.
Вывод
По сравнению с А53 и А52 новый Galaxy А54 наконец-то серьёзно вырос. Впечатление оставляет он очень приятное. У него хорошее качество сборки, он быстрый, долго работает, заряжается довольно быстро. Да, за те же деньги (примерно 37 тысяч рублей за версию 8/256 ГБ) можно купить китайские смартфоны, но у них не будет влагозащиты, стабильной прошивки от Samsung. Также для вас из-за плохой оптимизации процессора Exynos под игры А54 тоже не подойдёт, если вы любите мобильные игры.