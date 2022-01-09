Чем удивит новейший Samsung Galaxy S22 Ultra

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Чем удивит новейший Samsung Galaxy S22 UltraУ него будет прокачанный S Pen
В феврале выйдет флагманский смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra — «духовный» преемник Note 20, который будет поддерживать стилус S Pen. И этот стилус, судя по всему, позволит прочувствовать опыт естественного письма.
Журналисты говорят, что опыт использования S Pen будет безупречным. Сообщается, что Samsung выпустит новый стилус для S22 Ultra под номером модели EJ-PS908. Стилус будет значительным улучшением по сравнению с S Pen для Galaxy Note 20 Ultra, у которого задержка составляла 9 миллисекунд. Этот показатель отражает время, которое проходит между письмом по экрану и появлением текста на нём.
Новый же стилус для Galaxy S22 Ultra получит задержку всего 2,8 миллисекунды. Это позволит писать по экрану как по бумаге. Улучшение по сравнению с Note 20 Ultra будет трёхкратным.
Напомним, презентация серии Samsung Galaxy S22 ожидается 9 февраля.
Источник: Phonearena