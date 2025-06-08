Чем вам грозит новый реестр IMEI всех смартфонов в РФ

Чем вам грозит новый реестр IMEI всех смартфонов в РФВ России планируют создать реестр смартфонов и планшетов для борьбы с мошенничеством
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Создание реестра поможет отслеживать легальные устройства, блокировать украденные или контрафактные телефоны, а также бороться с «серыми» импортерами, которые ввозят гаджеты без уплаты налогов. По плану, потребуется определить и оператора этой базы, он будет контролировать работу устройств и блокировать проблемные IMEI.
Эксперты предупреждают, что такая система может создать трудности для пользователей. IMEI можно подделать, а ошибки в базе могут привести к блокировке легальных телефонов. Также есть риск ограничений для людей, которые покупают устройства за границей.
База всех IMEI — это удобная и готовая платформа для того, чтобы пролоббировать блокировку всех смартфонов, которые используются в России и были куплены за рубежом.
Харитонов привел в пример пост основателя сети DNS Дмитрия Алексеева в соцсетях, где тот показывает, как одна и та же модель смартфона Apple продается в розничных сетях по цене 78 499 рублей, а на маркетплейсе — за 61 260 рублей.
В телекоммуникационных компаниях считают проект масштабным и сложным. Для иностранных граждан, например, и так SIM-карты продаются только после сдачи биометрии и регистрации устройства. Аналитики предполагают, что реестр может стать инструментом для контроля импорта техники и повышения налоговых сборов.