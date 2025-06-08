Чем вам грозит новый реестр IMEI всех смартфонов в РФ

Создание реестра поможет отслеживать легальные устройства, блокировать украденные или контрафактные телефоны, а также бороться с «серыми» импортерами, которые ввозят гаджеты без уплаты налогов. По плану, потребуется определить и оператора этой базы, он будет контролировать работу устройств и блокировать проблемные IMEI.

Эксперты предупреждают, что такая система может создать трудности для пользователей. IMEI можно подделать, а ошибки в базе могут привести к блокировке легальных телефонов. Также есть риск ограничений для людей, которые покупают устройства за границей.