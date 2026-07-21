Телефоны
Опубликовано 21 июля 2026, 16:03
1 мин.

Чемпион мира по футболу засветился со смартфоном с робо-камерой Honor Robot Phone

Смартфоном с роборукой
Во время празднования победы Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года один из игроков команды, полузащитник Эрик Гарсия, попал в объективы с грядущим смартфоном Honor Robot Phone.
Чемпион мира по футболу засветился со смартфоном с робо-камерой Honor Robot Phone

© Honor

На опубликованном видео видно, как Гарсия снимает окружающих на этот телефон на камеру на роборук. Она умеет самостоятельно двигаться, например, для отслеживания лиц людей в кадре.

Чемпион мира по футболу засветился со смартфоном с робо-камерой Honor Robot Phone

© СМИ

Ранее Honor подтвердила, что новинка поступит в продажу в августе 2026 года. Предзаказы открыты.

Официально характеристики пока не раскрыты, но он может получить Snapdragon 8 Elite Gen 5, 1,5K OLED-экран и основную камеру на 200 Мп.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Honor
,
#смартфон
,
#камера
,
#робот
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Телефоны/
  4. Чемпион мира по футболу засветился со смартфоном с робо-камерой Honor Robot Phone