Чемпион мира по футболу засветился со смартфоном с робо-камерой Honor Robot Phone

Опубликовано 21 июля 2026, 16:031 мин.
Чемпион мира по футболу засветился со смартфоном с робо-камерой Honor Robot PhoneСмартфоном с роборукой
Во время празднования победы Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года один из игроков команды, полузащитник Эрик Гарсия, попал в объективы с грядущим смартфоном Honor Robot Phone.
© Honor
На опубликованном видео видно, как Гарсия снимает окружающих на этот телефон на камеру на роборук. Она умеет самостоятельно двигаться, например, для отслеживания лиц людей в кадре.
Ранее Honor подтвердила, что новинка поступит в продажу в августе 2026 года. Предзаказы открыты.
Официально характеристики пока не раскрыты, но он может получить Snapdragon 8 Elite Gen 5, 1,5K OLED-экран и основную камеру на 200 Мп.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный