Чемпион мира по футболу засветился со смартфоном с робо-камерой Honor Robot Phone

Ранее Honor подтвердила, что новинка поступит в продажу в августе 2026 года. Предзаказы открыты.

Официально характеристики пока не раскрыты, но он может получить Snapdragon 8 Elite Gen 5, 1,5K OLED-экран и основную камеру на 200 Мп.