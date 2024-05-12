Чемпион «среднебюджетников»: Samsung Galaxy A35 и Google Pixel 7a сравнили

Чемпион «среднебюджетников»: Samsung Galaxy A35 и Google Pixel 7a сравнилиКому отдадите свой голос?
Дисплей.
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A35: более крупный 6,6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Защищен более прочным стеклом Gorilla Glass Victus+.
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Pixel 7a: меньший 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Для защиты используется стекло Gorilla Glass 3.
Производительность.
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A35: работает на Exynos 1380 от Samsung, который иногда может показаться медлительным, особенно по сравнению с Pixel 7a.
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Pixel 7a: оснащен Tensor G2 от Google, который обеспечивает более плавную работу и лучше справляется с требовательными задачами.
Время автономной работы.
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A35: выигрывает за счет более емкой батареи на 5 000 мАч, которой хватает на целый день или больше от одного заряда.
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Pixel 7a: имеет меньший аккумулятор емкостью 4 385 мАч, которого хватает на день при умеренном использовании.
Камера.
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Pixel 7a: забирает корону благодаря 64-Мп основному сенсору и ПО Google, демонстрируя превосходство в любых условиях освещения.
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A35: предлагает тоже достойные камеры с основным датчиком на 50 МП, но испытывает трудности в условиях недостаточной освещенности.
Программное обеспечение.
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A35: Работает под управлением Android 14 с фирменным интерфейсом One UI. Гарантировано четыре основных обновления Android и пять лет патчей безопасности.
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Pixel 7a: Работает под управлением «голой» Android 14 с некоторыми специфическими для Pixel функциями. Получает только два основных обновления Android, но обновления безопасности будут выходить до 2028 года.
Другие особенности.
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A35: предлагает расширенное хранилище через слот для карт microSD и может похвастаться более быстрой проводной зарядкой мощностью 25 Вт.
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Pixel 7a: отличается поддержкой беспроводной зарядки (хотя и медленной — 7,5 Вт) и более быстрым портом USB 3.2 Gen 2 для передачи данных.
Вердикт.
Если для вас важны отличная камера и чистое программное обеспечение, то Pixel 7a — победитель. Однако помните об ограниченном количестве основных обновлений Android, которые он будет получать.
Если вы хотите получить более крупный и яркий дисплей, более длительный период поддержки программного обеспечения и расширенное хранилище, Galaxy A35 является привлекательным вариантом. Он также может похвастаться более емким аккумулятором для длительного использования. Однако иногда производительность может быть немного вялой.