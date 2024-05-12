Чемпион «среднебюджетников»: Samsung Galaxy A35 и Google Pixel 7a сравнили

Программное обеспечение.

A35: Работает под управлением Android 14 с фирменным интерфейсом One UI. Гарантировано четыре основных обновления Android и пять лет патчей безопасности.

Pixel 7a: Работает под управлением «голой» Android 14 с некоторыми специфическими для Pixel функциями. Получает только два основных обновления Android, но обновления безопасности будут выходить до 2028 года.

Другие особенности.

A35: предлагает расширенное хранилище через слот для карт microSD и может похвастаться более быстрой проводной зарядкой мощностью 25 Вт.

Pixel 7a: отличается поддержкой беспроводной зарядки (хотя и медленной — 7,5 Вт) и более быстрым портом USB 3.2 Gen 2 для передачи данных.

Вердикт.

Если для вас важны отличная камера и чистое программное обеспечение, то Pixel 7a — победитель. Однако помните об ограниченном количестве основных обновлений Android, которые он будет получать.

Если вы хотите получить более крупный и яркий дисплей, более длительный период поддержки программного обеспечения и расширенное хранилище, Galaxy A35 является привлекательным вариантом. Он также может похвастаться более емким аккумулятором для длительного использования. Однако иногда производительность может быть немного вялой.