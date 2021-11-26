Через сколько лет айфоны заменят специальными очками

Надёжный аналитик заявил, что iPhone осталось 10 лет жизни до их замены. Apple заменит их продуктом, ориентированным на дополненную реальность (AR). Такое устройство сможет накладывать виртуальное изображение поверх реального изображения. Возможно, это будут специальные очки.

Куо заявил, что, исходя из спроса на подложки Ajinomoto Build-up Film (ABF), играющие важную роль в производстве микросхем, Apple планирует продать один миллиард единиц AR-замены iPhone в течение 10 лет. В настоящее же время насчитывается один миллиард активных пользователей iPhone.

Аналитик также утверждает, что первое устройство Apple смешанной реальности будет представлено в 2022 году.