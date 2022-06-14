Через сколько складываний раскладушка Samsung Galaxy Z Flip выйдет из строя

Видео начинается с того, что блогер показывает результат своего эксперимента: он пытается закрыть раскладушку, но половинки уже не держатся вместе. В разложенном состоянии смартфон тоже «не держится» прямо. Но всё не так плохо, как может показаться на первый взгляд.

Блогер отметил, что перед этим сложил и разложил Samsung Galaxy Z Flip 3 418 502 раза! А это почти в два раза больше, чем обещала сама Samsung. При этом, конечно, никто из вас не будет использоваться смартфон в таком режиме: раскладушку испытывали в специальном манипуляторе несколько дней подряд. То есть Galaxy Z Flip 3 вполне можно назвать долговечным устройством.