Четверть смартфонов в 2020 году была продана через интернет

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Четверть смартфонов в 2020 году была продана через интернетПричина тому, конечно, пандемия
Аналитики выяснили, что в 2020 году онлайн-заказы составили около 26% от всех покупок смартфонов по всему миру. Увеличить эту долю помогла пандемия.
Аналитики Counterpoint Research пришли к выводу, что пандемия и вовсе была главным фактором роста онлайн-продаж в нескольких странах. В их число входят Индия (45% продаж пришлось на онлайн), Великобритания (39%) и Китай (34%). В среднем же объём онлайн-продаж смартфонов в 2020 году вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом.
Этот тренд наблюдался и в других регионах, в том числе в США и Европе. Аналитики ожидают, что эта тенденция на некоторое время замедлится, однако онлайн-продажи в 2021 году будут примерно такими же, как в прошлом году.