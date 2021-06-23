Четверть смартфонов в 2020 году была продана через интернет

Аналитики Counterpoint Research пришли к выводу, что пандемия и вовсе была главным фактором роста онлайн-продаж в нескольких странах. В их число входят Индия (45% продаж пришлось на онлайн), Великобритания (39%) и Китай (34%). В среднем же объём онлайн-продаж смартфонов в 2020 году вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Этот тренд наблюдался и в других регионах, в том числе в США и Европе. Аналитики ожидают, что эта тенденция на некоторое время замедлится, однако онлайн-продажи в 2021 году будут примерно такими же, как в прошлом году.