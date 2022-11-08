Чьи бюджетные смартфоны быстрее: Realme против Vivo

Чьи бюджетные смартфоны быстрее: Realme против VivoСравнивались Realme 9 4G и Vivo V23e
Собираетесь купить недорогой смартфон и для вас важна скорость его работы? Тогда подумайте о Realme или Vivo. Правда, один из них всё равно чуть быстрее конкурента.
В одном из выпусков на YouTube-канале TechReason эксперты проверили, насколько быстро запускает различные игры и приложения Vivo V23e и Realme 9 4G. Первый смартфон работает на процессоре Helio G96, второй - на Snapdragon 680.
При одновременном запуске смартфонов логотип бренда быстрее появился на Vivo, да и в целом он загрузился быстрее, чем Realme. Стандартные приложения вроде «Настроек» и «Телефона» (набор номера) открывались либо одновременно, либо быстрее на Realme.
То же самое можно сказать о других приложениях вроде Amazon. К тому же более плавно работает также Realme 9 4G, поскольку частота обновления экрана у него 90 Гц вместо 60 Гц у Vivo V23e.
Что касается игр, то Candy Crush Saga чуть быстрее запустилась на Vivo. Та же самая история с PUBG, Subway Surfers, Temple Run 2.
Вывод
В целом, как оказалось видно из результатов тестирования, Vivo V23e с Helio G96 в целом более быстрый смартфон, чем Realme 9 4G. Он чаще всего открывал быстрее как системные приложения, так и игры.