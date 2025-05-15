Чьи-то часы Pixel Watch уже частично перешли на новый дизайнерский стандарт

Опубликовано 15 мая 2025, 20:311 мин.
Чьи-то часы Pixel Watch уже частично перешли на новый дизайнерский стандартMaterial 3 Expressive
Хотя Wear OS 6 ещё не вышла, Google начала постепенно внедрять элементы нового дизайна Material 3 Expressive на Pixel Watch. Первые изменения заметны в плитках Календаря — теперь они лучше вписываются в круглый экран часов.
© Ferra.ru
Один из пользователей Reddit заметил обновлённый дизайн в плитках «Задачи» и «События». Кнопки «Ещё» и «Календарь» теперь имеют более округлую форму, а графика плиток занимает больше пространства экрана.
Интересно, что эти изменения не связаны с обновлением приложения Календаря — скорее всего, они распространяются через серверную настройку. Вероятно, Google проводит тестирование нового дизайна на ограниченном числе пользователей.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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