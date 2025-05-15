Чьи-то часы Pixel Watch уже частично перешли на новый дизайнерский стандарт

Material 3 Expressive

Хотя Wear OS 6 ещё не вышла, Google начала постепенно внедрять элементы нового дизайна Material 3 Expressive на Pixel Watch. Первые изменения заметны в плитках Календаря — теперь они лучше вписываются в круглый экран часов.