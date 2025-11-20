Чип Apple N1 дал iPhone 17 заметное преимущество в скорости сети

По сравнению с iPhone 16 скорость выросла примерно на 40%. В среднем Pixel 10 всё ещё немного впереди по скорости загрузки, но разница минимальна. А вот в сложных условиях — в местах с плохим сигналом, например в кафе или аэропорту — iPhone 17 показывает себя лучше и стабильнее.

Проверяли смартфоны в США и там, где Wi-Fi 7 распространён сильнее всего, iPhone 17 достигает пиковых скоростей около 416 Мбит/с. Это чуть выше, чем у Pixel 10 Pro, и заметно выше показателей Galaxy S25. В топовых значениях iPhone почти достигает 1 Гбит/с.

Есть один нюанс: N1 поддерживает каналы только до 160 МГц, тогда как Wi-Fi 7 допускает 320 МГц.