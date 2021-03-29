Чипы для электроники значительно подорожают

В частности, TSMC планирует поднять цены на 300-миллиметровые пластины, которые используют для создания чипов для потребительской электроники.

Как пишут источники, стоимость пластин может подняться на 25% к концу 2021 года. Кроме того, по информации инсайдеров, TSMC отменила скидки для своих крупнейших клиентов. Среди таких Apple и AMD. Такое решение было принято из-за высокого спроса на микросхемы. Дело в том, что чипы стали массово нужны и автомобильному сектору, и производителям смартфонов и ноутбуков. Виной тому пандемия.

Журналисты полагают, что подорожать могут едва ли не все типы устройств на рынке.