Чистая прибыль операторов связи в России резко упала, выручка продолжает расти

Капитальные затраты у большинства компаний также либо сократились, либо почти не выросли: у «МегаФона» — минус 12,6%, у МТС — плюс 3%, у «Ростелекома» — плюс 1%. Лишь «Вымпелком» продемонстрировал рост инвестиций на 64%.

При этом выручка увеличилась у всех операторов: на 4−12%. У МТС она составила 370 млрд руб., у «Ростелекома» — 393 млрд руб., у «МегаФона» — 241 млрд руб., у «Вымпелкома» — 158 млрд руб. Но свободный денежный поток у МТС сократился почти на 86%, а у «Ростелекома» ушёл в минус.

Компании объясняют падение прибыли высокой ключевой ставкой, что делает обслуживание долгов дороже. В «МегаФоне» и «Ростелекоме» говорят также об оптимизации расходов. В МТС снижение связано ещё и с высокой базой прошлого года после продажи бизнеса в Армении.