Телефоны
Опубликовано 21 августа 2025, 09:00
1 мин.

Чистая прибыль операторов связи в России резко упала, выручка продолжает расти

Что происходит на рынке
Финансовая отчетность крупнейших операторов связи за первое полугодие 2025 года показала серьёзное снижение чистой прибыли, пишет «Коммерсантъ». У «МегаФона» падение составило 36% (до 17,1 млрд руб.), у МТС — 83,5% (до 7,6 млрд руб.), у «Ростелекома» — 50,7% (до 12,8 млрд руб.). Исключением стал «Вымпелком», где прибыль выросла более чем в четыре раза — до 15 млрд руб.
Чистая прибыль операторов связи в России резко упала, выручка продолжает расти
© User_Pascal

Капитальные затраты у большинства компаний также либо сократились, либо почти не выросли: у «МегаФона» — минус 12,6%, у МТС — плюс 3%, у «Ростелекома» — плюс 1%. Лишь «Вымпелком» продемонстрировал рост инвестиций на 64%.

При этом выручка увеличилась у всех операторов: на 4−12%. У МТС она составила 370 млрд руб., у «Ростелекома» — 393 млрд руб., у «МегаФона» — 241 млрд руб., у «Вымпелкома» — 158 млрд руб. Но свободный денежный поток у МТС сократился почти на 86%, а у «Ростелекома» ушёл в минус.

Компании объясняют падение прибыли высокой ключевой ставкой, что делает обслуживание долгов дороже. В «МегаФоне» и «Ростелекоме» говорят также об оптимизации расходов. В МТС снижение связано ещё и с высокой базой прошлого года после продажи бизнеса в Армении.