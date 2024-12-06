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Опубликовано 06 декабря 2024, 08:15
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Chrome для Android стал быстрее в два раза, показал бенчмарк

Как этого удалось добиться
Google значительно повысила производительность браузера Chrome для Android, удвоив показатели бенчмарка Speedometer на многих устройствах. Компания даже объяснила, как этого добилась.
Chrome для Android стал быстрее в два раза, показал бенчмарк

© Google

Speedometer измеряет, насколько эффективно браузер обрабатывает реальные веб-взаимодействия, такие как рендеринг страниц и выполнение JavaScript.

Улучшения начались с оптимизации сборки. Начиная с Chrome 113, устройства премиум-класса теперь используют отдельную сборку, позволяющую использовать лучшие наборы инструкций ARM64 и более быстрые методы компиляции, такие как PGO. На телефонах начального уровня по-прежнему используется облегченная сборка для экономии места.

Усовершенствования движка V8 JavaScript включают новые уровни компилятора, такие как Sparkplug и Maglev, которые обеспечивают баланс между скоростью и энергопотреблением. Blink, движок рендеринга, также получил обновления, повышающие эффективность парсинга, верстки и рендеринга текста.

Google к тому же сотрудничала с партнерами по Android, в частности с Qualcomm, чтобы улучшить взаимодействие Chrome с операционной системой.

Источник:Google
Автор:Максим Многословный
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