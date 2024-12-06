Chrome для Android стал быстрее в два раза, показал бенчмарк

Speedometer измеряет, насколько эффективно браузер обрабатывает реальные веб-взаимодействия, такие как рендеринг страниц и выполнение JavaScript.

Улучшения начались с оптимизации сборки. Начиная с Chrome 113, устройства премиум-класса теперь используют отдельную сборку, позволяющую использовать лучшие наборы инструкций ARM64 и более быстрые методы компиляции, такие как PGO. На телефонах начального уровня по-прежнему используется облегченная сборка для экономии места.

Усовершенствования движка V8 JavaScript включают новые уровни компилятора, такие как Sparkplug и Maglev, которые обеспечивают баланс между скоростью и энергопотреблением. Blink, движок рендеринга, также получил обновления, повышающие эффективность парсинга, верстки и рендеринга текста.

Google к тому же сотрудничала с партнерами по Android, в частности с Qualcomm, чтобы улучшить взаимодействие Chrome с операционной системой.