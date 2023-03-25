Что делать, если смартфон не подключается к автомобилю по Bluetooth? В МегаФоне рассказали

Именно через Bluetooth можно подключиться к мультимедиа-системе автомобиля. Однако часто смартфоны не могут установить соединение.

В таком случае Джакония посоветовал удалить все ранее подключённые устройства из памяти телефона. Для этого нужно открыть «Настройки», выбрать «Подключенные устройства», затем «Ранее подключенные устройства». Каждый неиспользуемый гаджет нужно «Удалить», автомобиль в том числе.

Кроме того, стоит удалить все устройства и из памяти машины. После этого следует отключить устройство Bluetooth, подождать несколько секунд и снова включить его. Если девайс всё равно не отвечает или работает медленно, нужно проверить, что он не находится слишком близко к другим USB-устройствам. Автомобильные зарядные USB-устройства иногда могут мешать Bluetooth-подключениям. Также рядом стоящие автомобили с подключённым Bluetooth также могут создавать проблему.