Что делать, если уронил смартфон в сугроб

По словам эксперта, в случае, если смартфон упал в сугроб или лужу, следует тут же встряхнуть его, чтобы избавить устройство от попадания большего количества влаги. Затем необходимо отключить аппарат.

«В помещении смартфон также можно протереть влаговпитывающими средствами, после чего оставить его на столе на два часа и не использовать в течение суток. Нет необходимости сушить смартфон феном или ставить на батарею. В первом случае вы только разгоните воду, а во втором — повредите аккумулятор из-за резкого перегрева», — рассказал Ефимов.

Стоит проверить разъёмы, динамик, слот для сим-карты, снять аккумулятор, если это возможно. Лучше убирать снег мягкими средствами. Использовать жёсткие или металлические предметы не стоит. Кроме того, нельзя заряжать смартфон до того, как он полностью высохнет.