Что делать при потере смартфона: советы эксперта

Что делать при потере смартфона: советы экспертаПоделился главный редактор Ferra.ru
Для iPhone необходимо включить в настройках опцию «Найти iPhone», в то время как в смартфонах Google опция «Найти устройство» включена по умолчанию. Харитонов подчеркивает необходимость проактивной активации — включения функций слежения заранее.
При потере первым делом нужно позвонить на смартфон, надеясь на добросовестного искателя. Если телефон не отвечает, активация режима потери на устройствах Apple выводит на экран контактную информацию, облегчая потенциальный возврат. Устройства на базе Android, предлагают аналогичные функции, включая удаленный звонок, блокировку и отображение контактной информации.
К сожалению, смартфоны на Android проще сбросить к заводским настройкам. В теории сброшенный на заводские настройки украденный смартфон должен потребовать войти в ту же учетную запись Google, с которой он был украден, и не пропустить злоумышленника в Android. Но из-за низкой компетентности программистов эту защиту постоянно обходят
Харитонов отметил, что спасти смартфон от продажи на запчасти, если его найдет недобросовестный человек, ничего не поможет, правда, можно усложнить жизнь злоумышленнику — не только регистрацией в смартфоне аккаунта Google и защитой с помощью PIN+отпечатков пальцев, но и регистрацией в аккаунте производителя смартфона (Xiaomi, Realme, Samsung и других).