Что делать при потере смартфона: советы эксперта

Для iPhone необходимо включить в настройках опцию «Найти iPhone», в то время как в смартфонах Google опция «Найти устройство» включена по умолчанию. Харитонов подчеркивает необходимость проактивной активации — включения функций слежения заранее.

При потере первым делом нужно позвонить на смартфон, надеясь на добросовестного искателя. Если телефон не отвечает, активация режима потери на устройствах Apple выводит на экран контактную информацию, облегчая потенциальный возврат. Устройства на базе Android, предлагают аналогичные функции, включая удаленный звонок, блокировку и отображение контактной информации.