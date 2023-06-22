Что добавили во вторую бета-версию iOS 17

Что добавили во вторую бета-версию iOS 17iPadOS тоже не остался в стороне
Компания Apple выпустила вторую бета-версию iOS 17 для разработчиков, привнеся, что очевидно, ряд изменений. Хотя эта бета-версия, возможно, не такая захватывающая, в ней все же появились некоторые заметные функции, о которых сообщило 9to5Mac.
Интерфейс обновления ПО в «Настройках» получил новый дизайн, а iOS 17 теперь поддерживает возможность сцепления двух iPhone вместе для AirDrop - функция, анонсированная на WWDC.
Кроме того, в настройках появился специальный раздел для управления данными и настройками приложения «Фитнес».
Вторая бета-версия iPadOS 17 тоже получила несколько нововведений. Так, она теперь позволяет пользователям добавить окно в текущее рабочее пространство в Stage Manager. Функция Crossfade в Apple Music теперь включает ползунок для управления продолжительностью переходов между песнями, а в CarPlay появились новые обои.