Что добавили во вторую бета-версию iOS 17

Кроме того, в настройках появился специальный раздел для управления данными и настройками приложения «Фитнес».

Вторая бета-версия iPadOS 17 тоже получила несколько нововведений. Так, она теперь позволяет пользователям добавить окно в текущее рабочее пространство в Stage Manager. Функция Crossfade в Apple Music теперь включает ползунок для управления продолжительностью переходов между песнями, а в CarPlay появились новые обои.