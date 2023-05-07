Что известно о будущей серии смартфонов Realme 11

Утечки и тизеры говорят о том, что все три модели серии Realme 11 будут иметь похожий дизайн задней панели с небольшими отличиями. Интересно, что, по слухам, Realme 11 Pro+ будет иметь уникальный дизайн, разработанный совместно с бывшим дизайнером GUCCI Маттео Менотто.

Что касается дисплея, модели Realme 11 Pro и 11 Pro+, по слухам, будут оснащены 6,7-дюймовым изогнутым по краям AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Начальный Realme 11 5G, с другой стороны, по слухам, будет оснащен прямым 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+.