Телефоны
15:30, 07 мая 2023
2 мин.

Что известно о будущей серии смартфонов Realme 11

Ждем презентации

Realme известна тем, что предлагает неплохие устройства по доступным ценам, и предстоящая серия 11 призвана продолжить эту тенденцию. Ожидается, что линейка будет состоять из трех моделей: Realme 11, Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+ – все они будут обладать впечатляющими техническими характеристиками.

Утечки и тизеры говорят о том, что все три модели серии Realme 11 будут иметь похожий дизайн задней панели с небольшими отличиями. Интересно, что, по слухам, Realme 11 Pro+ будет иметь уникальный дизайн, разработанный совместно с бывшим дизайнером GUCCI Маттео Менотто.

Что касается дисплея, модели Realme 11 Pro и 11 Pro+, по слухам, будут оснащены 6,7-дюймовым изогнутым по краям AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Начальный Realme 11 5G, с другой стороны, по слухам, будет оснащен прямым 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+.

Что известно о будущей серии смартфонов Realme 11

Realme

Что касается производительности, то серия Realme 11 Pro, скорее всего, будет оснащена новыми чипсетами MediaTek Dimensity 7050. В «стандартной» модели будет установлен другой чипсет Dimensity 7-й серии.

Ожидается, что серия Realme 11 обеспечит до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ для хранения данных. Модели Pro и Pro+ будут оснащены аккумулятором емкостью 5 000 мАч, причем модель Pro будет поддерживать быструю зарядку 67 Вт, а Pro+, возможно, предложит еще более высокую мощность – 80 или 100 Вт. Realme 11 5G, скорее всего, будет поддерживать быструю зарядку 33 Вт. Ожидается, что все три устройства будут работать под управлением Android 13.

Что известно о будущей серии смартфонов Realme 11

Realme

Любители фотокамер будут рады узнать, что серия Realme 11 будет обладать впечатляющими возможностями камеры. По слухам, Realme 11 Pro сможет похвастаться 108-Мп основной задней камерой и 2-Мп портретной камерой. В Realme 11 Pro+ основная камера будет на порядок выше - 200 Мп, к ней добавится 8 Мп сверхширокоугольная камера и 2 Мп макрокамера. На передней панели Realme 11 Pro ожидается 16-Мп камера для селфи, а Realme 11 Pro+ может быть оснащен 32-Мп фронтальной камерой.

Что касается Realme 11 5G, то, по слухам, он будет оснащен тройной камерой с 64-мегапиксельной основной камерой, в то время как подробности о двух других камерах остаются скудными, вероятно, они будут включать в себя сверхширокоугольную камеру и датчик глубины или макрокамеру.

Новости партнеров
Новости партнеров