Что известно о будущей серии смартфонов Realme 11

Что известно о будущей серии смартфонов Realme 11Ждем презентации
Realme известна тем, что предлагает неплохие устройства по доступным ценам, и предстоящая серия 11 призвана продолжить эту тенденцию. Ожидается, что линейка будет состоять из трех моделей: Realme 11, Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+ – все они будут обладать впечатляющими техническими характеристиками.
Утечки и тизеры говорят о том, что все три модели серии Realme 11 будут иметь похожий дизайн задней панели с небольшими отличиями. Интересно, что, по слухам, Realme 11 Pro+ будет иметь уникальный дизайн, разработанный совместно с бывшим дизайнером GUCCI Маттео Менотто.
Что касается дисплея, модели Realme 11 Pro и 11 Pro+, по слухам, будут оснащены 6,7-дюймовым изогнутым по краям AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Начальный Realme 11 5G, с другой стороны, по слухам, будет оснащен прямым 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+.
Что касается производительности, то серия Realme 11 Pro, скорее всего, будет оснащена новыми чипсетами MediaTek Dimensity 7050. В «стандартной» модели будет установлен другой чипсет Dimensity 7-й серии.
Ожидается, что серия Realme 11 обеспечит до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ для хранения данных. Модели Pro и Pro+ будут оснащены аккумулятором емкостью 5 000 мАч, причем модель Pro будет поддерживать быструю зарядку 67 Вт, а Pro+, возможно, предложит еще более высокую мощность – 80 или 100 Вт. Realme 11 5G, скорее всего, будет поддерживать быструю зарядку 33 Вт. Ожидается, что все три устройства будут работать под управлением Android 13.
Любители фотокамер будут рады узнать, что серия Realme 11 будет обладать впечатляющими возможностями камеры. По слухам, Realme 11 Pro сможет похвастаться 108-Мп основной задней камерой и 2-Мп портретной камерой. В Realme 11 Pro+ основная камера будет на порядок выше - 200 Мп, к ней добавится 8 Мп сверхширокоугольная камера и 2 Мп макрокамера. На передней панели Realme 11 Pro ожидается 16-Мп камера для селфи, а Realme 11 Pro+ может быть оснащен 32-Мп фронтальной камерой.
Что касается Realme 11 5G, то, по слухам, он будет оснащен тройной камерой с 64-мегапиксельной основной камерой, в то время как подробности о двух других камерах остаются скудными, вероятно, они будут включать в себя сверхширокоугольную камеру и датчик глубины или макрокамеру.